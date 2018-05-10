Trabzonspor antrenmanında korkutan sakatlık

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
´nde teknik direktör Rıza Çalımbay
yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Burak, Rodallega, Castillo, Kamil Ahmet Çörekçi ve Sami Can
katılmazken, sakatlıkları devam eden Uğur ve Onur
takımdan ayrı olarak yürüyüş yaptı.
Antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma yapılırken, tam sahada oynanan çift kale maç sırasında Ogenyi Onazi
sakatlık geçirdi. Sağlık ekibinin hemen müdahalede bulunduğu Onazi, ağrıları devam edince çalışmaya devam edemedi ve sahayı terk etti.
Sakat ve cezalı oyuncuların fazla olduğu Bordo-Mavililerde Bursaspor
maçı öncesi yaşanan bu sakatlık teknik heyeti de korkuttu. Onazi
´nin darbeye dayalı ağrılarının bulunduğu, durumunun ciddi olmadığı ifade edildi.
Bordo-Mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Erdinç Şahin