Trabzonspor antrenmanında korkutan sakatlık

Erdinç Şahin

´nde teknik direktöryönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunankatılmazken, sakatlıkları devam edentakımdan ayrı olarak yürüyüş yaptı.Antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma yapılırken, tam sahada oynanan çift kale maç sırasındasakatlık geçirdi. Sağlık ekibinin hemen müdahalede bulunduğu Onazi, ağrıları devam edince çalışmaya devam edemedi ve sahayı terk etti.Sakat ve cezalı oyuncuların fazla olduğu Bordo-Mavililerdemaçı öncesi yaşanan bu sakatlık teknik heyeti de korkuttu.´nin darbeye dayalı ağrılarının bulunduğu, durumunun ciddi olmadığı ifade edildi.Bordo-Mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.