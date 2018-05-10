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Trabzonspor antrenmanında korkutan sakatlık

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig´in 33´üncü haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor antrenmanında korkutan sakatlık
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Burak, Rodallega, Castillo, Kamil Ahmet Çörekçi ve Sami Can katılmazken, sakatlıkları devam eden Uğur ve Onur takımdan ayrı olarak yürüyüş yaptı.

Antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma yapılırken, tam sahada oynanan çift kale maç sırasında Ogenyi Onazi sakatlık geçirdi. Sağlık ekibinin hemen müdahalede bulunduğu Onazi, ağrıları devam edince çalışmaya devam edemedi ve sahayı terk etti.

Sakat ve cezalı oyuncuların fazla olduğu Bordo-Mavililerde Bursaspor maçı öncesi yaşanan bu sakatlık teknik heyeti de korkuttu. Onazi´nin darbeye dayalı ağrılarının bulunduğu, durumunun ciddi olmadığı ifade edildi.

Bordo-Mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


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