Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

MUSTAFA AKBAŞ ŞOKU

Erdinç Şahin

yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunankatılmadı.Antrenmanda Atiker Konyaspor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular koşu yaparak çalışmaları tamamladı, diğer oyuncular yarı sahada çift kale maç yaptı. Antalya kampında sakatlık geçiren Burak Yılmaz da takımla birlikte çalışmaların tamamında yer aldı. Bordo-mavililer, yarın gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.Bu arada A’nda oynanan maçın 13’üncü dakikasında sağ arka adalesinden sakatlık yaşayan'ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Sol bek oyuncusu Mas’ın takımdan ayrılmasının ardından sol bek mevkiinde Mustafa’ya görev veren teknik heyetin de henüz sol bek transferinin gerçekleşmemesi ve Akbaş’ın da sakatlanması nedeniyle alternatif üretmekte zorlandığı kaydedildi.