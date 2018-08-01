Trabzonspor Ayuk ile görüşmeleri sonlandırdı

Trabzonspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Eric Ayuk'un bonservisinde yaşanan pürüzler nedeniyle transfer görüşmeleri şimdilik sonlandırılmış ve oyuncu Trabzon'dan ayrılmıştır." ifadeleri yer aldı.

ABD'nin Philadelphia Union takımında forma giyen 21 yaşındaki Eric Ayuk, transfer görüşmeleri için bir süre önce kente gelmişti.

Ağaoğlu'ndan açıklama

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yürürlükte olan mevzuatı gereği en fazla 14 yabancı oyuncunun kadroya yazılabildiğini belirterek, "Şu anda mevcut kadrodaki yabancı oyuncu sayısı 12. Eric Ayuk'un bize bonservissiz ve yetiştirme bedelsiz olarak geleceği ifade edilmişti ancak kulübü ile yapmış olduğumuz görüşmelerde 240 bin euroluk yetiştirme bedeli talep edildi." diye konuştu.

Ayrıca, 13'üncü yabancı oyuncu için federasyona 2 milyon lira ödeme zorunluluğu olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz bu oyuncuyu ileriye dönük ve bedelsiz olarak düşünüyorduk. Bu durumda, bu oyuncuyu, bu rakamlara transfer edip olası ihtiyacımız olan bölgelerdeki kontenjanımızı da bu oyuncu ile doldurmak istemedik. Kendisine 1461'de oynamasını teklif ettik o da kabul etmedi. Şu an açık olan iki yabancı kontenjanımızı ihtiyaç doğabilecek farklı mevkiler için değerlendirmek istiyoruz."

AA



