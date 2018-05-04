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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nda yalanlama

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Çaykur Rizespor Kulübüne yaptıkları ziyaretin ardından sosyal medyada kendisine ait olmayan açıklamaların yer aldığını belirtti

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nda yalanlama
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Çaykur Rizespor Kulübüne yaptıkları ziyaretin ardından sosyal medyada kendisine ait olmayan açıklamaların yer aldığını belirtti.


'GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'


Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, bugün beraberindeki yöneticilerle Çaykur Rizespor Kulübüne bir ziyarette bulunduklarını anımsattı.

Ziyaretin gayet olumlu geçtiğini aktaran Ağaoğlu, "Görüşmenin ardından da basın mensuplarına açıklamalar yapılmıştır. Bunun dışında internet siteleri ve sosyal medyada benim ağzımdan yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.


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