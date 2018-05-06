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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş 'Yusuf Yazıcı' açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı için 15 milyon euroluk bir teklif geldiğini açıklarken, kulübün mali durumu ve Jose Sosa ile Kucka transferleri hakkında konuştu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş 'Yusuf Yazıcı' açıklaması
Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'in transferi için konuşan Ahmet Ağaoğlu, "Başkan seçilip göreve başladıktan sonra İtalyan bir kulüp, Yusuf Yazıcı için 15 milyon euroluk bir teklif sundu. Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir'i transfer etmek isteyen kulüpler toplam 188 milyon euro (950 milyon TL) getirmek zorunda. Tabii ki bu durum mümkün değil, bizim açıklamamız şu anlama geliyor; Yusuf ve Abdülkadir satılık değil" dedi.


"OCAK AYINDAN BU YANA FUTBOLCULARIN MAAŞLARI ÖDENMİYORDU"


Trabzonspor'un daha önce yapılan transferlerden dolayı sıkıntılı bir sürece girdiğini ifade eden Ağaoğlu, "Göreve gelir gelmez oyuncuların biriken borçları için bir çalışma yaptık, Ocak ayından bu yana futbolcuların maaşları ödenmiyordu, bu durum takımda ciddi anlamda konsantrasyon kaybına yol açıyor. Gelir gelmez transfer yasağını kaldırdık ama her an 2. ve 3. transfer yasağı gelebilir, bu transfer yasaklarının sonuçlarının ne olacağı da az çok belli" şeklinde konuştu.


"AC MİLAN KULÜBÜ 2 AY ÖNCE İHTAR ÇEKTİ"


Jose Sosa ve Kucka'nın transferleri hakkında da konuşan Ağaoğlu, "Sosa ve Kucka transferlerinde taksitler ödenmemiş, AC Milan kulübü iki ay önce ihtar çekti, Akhisar'ın Rodellaga'nın bonservisi için aldırdığı bir haciz kararı vardı ve daha sonra Akhisar ile görüşerek parayı taksitlere böldük" ifadelerini kullandı. (Aspor)


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