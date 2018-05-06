Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş 'Yusuf Yazıcı' açıklaması



"OCAK AYINDAN BU YANA FUTBOLCULARIN MAAŞLARI ÖDENMİYORDU"



"AC MİLAN KULÜBÜ 2 AY ÖNCE İHTAR ÇEKTİ"

Can Hakman

ve Abdülkadir'in transferi için konuşan, "Başkan seçilip göreve başladıktan sonra İtalyan bir kulüp,çin 15 milyon euroluk bir teklif sundu. Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir'i transfer etmek isteyen kulüpler toplam 188 milyon euro (950 milyon TL) getirmek zorunda. Tabii ki bu durum mümkün değil, bizim açıklamamız şu anlama geliyor; Yusuf ve Abdülkadir satılık değil" dedi.un daha önce yapılan transferlerden dolayı sıkıntılı bir sürece girdiğini ifade eden Ağaoğlu, "Göreve gelir gelmez oyuncuların biriken borçları için bir çalışma yaptık, Ocak ayından bu yana futbolcuların maaşları ödenmiyordu, bu durum takımda ciddi anlamda konsantrasyon kaybına yol açıyor. Gelir gelmez transfer yasağını kaldırdık ama her an 2. ve 3. transfer yasağı gelebilir, bu transfer yasaklarının sonuçlarının ne olacağı da az çok belli" şeklinde konuştu.Jose Sosa ve Kucka'nın transferleri hakkında da konuşan Ağaoğlu, "Sosa ve Kucka transferlerinde taksitler ödenmemiş, AC Milan kulübü iki ay önce ihtar çekti, Akhisar'ın Rodellaga'nın bonservisi için aldırdığı bir haciz kararı vardı ve daha sonra Akhisar ile görüşerek parayı taksitlere böldük" ifadelerini kullandı. (Aspor)