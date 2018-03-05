Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Trabzonspor Beşiktaş canlı anlatım

Süper Lig'in 24. haftası Trabzonspor Beşiktaş maçı ile kapanıyor. Fenerbahçe’nin yenildiği haftada kazanarak puan farkını açmak isteyen Beşiktaş ile, sıralamada daha yukarılara tırmanmak isteyen Trabzonspor karşı karşıya geliyor

05 Mart 2018, Pazartesi 20:27
Trabzonspor Beşiktaş canlı anlatım
HABERİMİZ SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR

20.DK:Atiba derin bir pasla Talisca'yı savunma arkasına kaçırmak istedi. Hubocan araya girdi.

18.DK: Tolgay, sağ kanatta hareketlenen Gökhan'ı kaçırmak istedi. Ama topun hızını iyi ayarlayamadı. Aut.

12.DK: Lens ceza sahası dışından şansını denedi. Top farklı şekilde auta gitti.

10.DK: Gökhan ile Love sağ kanatta verkaçlarla ceza sahasına sokuldu. Vagner Love'ın ilk şutu savunmadan döndü. Seken topu bir kez daha önünde bulan Love'ın ikinci vuruşunda top üstten auta gitti.

6.DK: Sosa'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta ön direkte Novak bomboş pzoisyonda topla buluştu. Ama kötü bir vuruş yaparak topu yandan auta gönderdi.

2.DK: Trabzonspor etkili bir yerden serbest vuruş kazandı. Sosa'nın vuruşu barajda kaldı.

1.DK: Beşiktaş'ta Dusko Tosic sarı kart gördü. 33. saniye sarı kart gören savunma oyuncusu Süper Lig'de en erken sarı kart gören oyuncu oldu.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar


Şenol Güneş maç öncesi eski futbolcularıyla selamlaştı​


İLK 11'LER


TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ

Onur, Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Olcay, N'Doye

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ:

Fabri, Gökhan Gönül, Tosic, Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Love



Zorlu maç öncesi takımların soyunma odalarından son görüntüler
 

'GÜZEL BİR MAÇ OYNANMASI HERKESİ MUTLU EDER'


Çalımbay ve Güneş'ten maç öncesi açıklamalarÇalımbay ve Güneş'ten maç öncesi açıklamalar

Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

'Kurumlar ebedidir, şahıslar geçicidir. Ama kurumları kurum yapan şahısların hizmetleridir. Biz burada bir askeriz. Aldığımız görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz.

Rıza Hoca, Türk futbolunun çok büyük değeri. Genelde burada çok güzel maçlar oynanıyor. Futbolu çok seven bir şehirde güzel bir maç oynanması herkesi mutlu eder.'


'ŞENOL HOCA'NIN EMEĞİ BENDE ÇOKTUR'


Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamaları:

Beşiktaş'ta yıllardır mükemmel işler yapılıyor. Hem ligde hem de Avrupa'da Beşiktaş'a başarılar diliyorum.
Öncelikle Şenol Hoca'ya evine hoşgeldin diyorum. Şenol Hoca'nın emeği bende çoktur.

Ben küçükken milli takımda birlikte oynadık. Hoca benim önümde koşuyordu. Rıdvan da benim arkamda koşuyordu. Burada bence önemli olan bir iz bırakmak gerekiyor. Gittiğin yerde saygı görmen gerekiyor. İnşallah başarılı oluruz.

 

ZORLU FİKSTÜR TRABZONSPOR MAÇI İLE DEVAM EDİYOR


Beşiktaş, fikstür açısından oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. 1-1 beraberlikle sonuçlanan Atiker Konyaspor deplasmanı ile başlayan periyot Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçı ile devam etti. Münih'ten 5-0 gibi faklı bir mağlubiyetle dönen Siyah Beyazlılar, ardından Fenerbahçe ile üst üste 2 kez karşılaştı. Ligde 3-1 yendiği rakibi ile Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 2-2 berabere kalan Kara Kartallar, bu hafta da Trabzonspor maçı ile zorlu fikstürdeki yolculuğuna devam edecek.

Beşiktaş'ın bu periyottaki diğer 3 maçı ise Gençlerbirliği, Bayern Münih ve M.Başakşehir olacak.
 

 



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Adanaspor'da Osman Özköylü dönemi sona erdi

Adanaspor'da Osman Özköylü dönemi sona erdi
Galatasaray ve Beşiktaş’a 7.5 Fenerbahçe’ye 130 TL

Galatasaray ve Beşiktaş’a 7.5 Fenerbahçe’ye 130 TL
Jose Mourinho, 2018 Dünya Kupası’nda yorumculuk yapacak

Jose Mourinho, 2018 Dünya Kupası’nda yorumculuk yapacak
ABD’de Galatasaray Balosu

ABD’de Galatasaray Balosu
Menemen Belediyespor'un gözü Hatayspor'da

Menemen Belediyespor'un gözü Hatayspor'da
Beşiktaşlı taraftarlar, şehit Eren’in kabrini ziyaret etti

Beşiktaşlı taraftarlar, şehit Eren’in kabrini ziyaret etti
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Bogdanovic, Kings'i tek başına sırtladı

Bogdanovic, Kings'i tek başına sırtladı
Mustafa Cengiz: 'Kadıköy'e elbette gideceğim'

Mustafa Cengiz: 'Kadıköy'e elbette gideceğim'
Abdullah Yılmaz'ın lisansı iptal edildi

Abdullah Yılmaz'ın lisansı iptal edildi
Denizlispor'dan galibiyet primine zam

Denizlispor'dan galibiyet primine zam