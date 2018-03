Trabzonspor Beşiktaş canlı anlatım

HABERİMİZ SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR

1.DK:

Şenol Güneş maç öncesi eski futbolcularıyla selamlaştı​



İLK 11'LER

'GÜZEL BİR MAÇ OYNANMASI HERKESİ MUTLU EDER'

Çalımbay ve Güneş'ten maç öncesi açıklamalar

Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.



'ŞENOL HOCA'NIN EMEĞİ BENDE ÇOKTUR'

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamaları:

ZORLU FİKSTÜR TRABZONSPOR MAÇI İLE DEVAM EDİYOR

Erdinç Şahin

Atiba derin bir pasla Talisca'yı savunma arkasına kaçırmak istedi. Hubocan araya girdi.Tolgay, sağ kanatta hareketlenen Gökhan'ı kaçırmak istedi. Ama topun hızını iyi ayarlayamadı. Aut.Lens ceza sahası dışından şansını denedi. Top farklı şekilde auta gitti.Gökhan ile Love sağ kanatta verkaçlarla ceza sahasına sokuldu. Vagner Love'ın ilk şutu savunmadan döndü. Seken topu bir kez daha önünde bulan Love'ın ikinci vuruşunda top üstten auta gitti.Sosa'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta ön direkte Novak bomboş pzoisyonda topla buluştu. Ama kötü bir vuruş yaparak topu yandan auta gönderdi.Trabzonspor etkili bir yerden serbest vuruş kazandı. Sosa'nın vuruşu barajda kaldı.Beşiktaş'ta Dusko Tosic sarı kart gördü. 33. saniye sarı kart gören savunma oyuncusu Süper Lig'de en erken sarı kart gören oyuncu oldu.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarOnur, Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Olcay, N'DoyeFabri, Gökhan Gönül, Tosic, Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Love'Kurumlar ebedidir, şahıslar geçicidir. Ama kurumları kurum yapan şahısların hizmetleridir. Biz burada bir askeriz. Aldığımız görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz.Rıza Hoca, Türk futbolunun çok büyük değeri. Genelde burada çok güzel maçlar oynanıyor. Futbolu çok seven bir şehirde güzel bir maç oynanması herkesi mutlu eder.'Beşiktaş'ta yıllardır mükemmel işler yapılıyor. Hem ligde hem de Avrupa'da Beşiktaş'a başarılar diliyorum.Öncelikle Şenol Hoca'ya evine hoşgeldin diyorum. Şenol Hoca'nın emeği bende çoktur.Ben küçükken milli takımda birlikte oynadık. Hoca benim önümde koşuyordu. Rıdvan da benim arkamda koşuyordu. Burada bence önemli olan bir iz bırakmak gerekiyor. Gittiğin yerde saygı görmen gerekiyor. İnşallah başarılı oluruz.Beşiktaş, fikstür açısından oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. 1-1 beraberlikle sonuçlanan Atiker Konyaspor deplasmanı ile başlayan periyot Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçı ile devam etti. Münih'ten 5-0 gibi faklı bir mağlubiyetle dönen Siyah Beyazlılar, ardından Fenerbahçe ile üst üste 2 kez karşılaştı. Ligde 3-1 yendiği rakibi ile Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 2-2 berabere kalan Kara Kartallar, bu hafta da Trabzonspor maçı ile zorlu fikstürdeki yolculuğuna devam edecek.Beşiktaş'ın bu periyottaki diğer 3 maçı ise Gençlerbirliği, Bayern Münih ve M.Başakşehir olacak.