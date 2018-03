Trabzonspor Beşiktaş maç özeti

MAÇ ÖZETİ

Dusko Tosic'den tarihi geçecek hareket

Şenol Güneş maç öncesi eski futbolcularıyla selamlaştı​



İLK 11'LER

'GÜZEL BİR MAÇ OYNANMASI HERKESİ MUTLU EDER'

Çalımbay ve Güneş'ten maç öncesi açıklamalar

Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.



'ŞENOL HOCA'NIN EMEĞİ BENDE ÇOKTUR'

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamaları:

ZORLU FİKSTÜR TRABZONSPOR MAÇI İLE DEVAM EDİYOR

Erdinç Şahin

Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor Beşiktaş'ı ağırladı. İlk yarının dengeli geçtiği mücadelede konuk ekip ikinci yarıda temposunu arttırdı ve 8 dakikada Babel'in 2 gol atmasıyla (70.dk, 78.dk) sahadan 2 - 0 skorla galip ayrıldı. Kara Kartal bu sonuçla Süper Lig'de puanını 47'ye çıkardı. Trabzonspor ise 36 puanda kaldıAbdülkadir, Caner'den sıyrılıp sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Top uzak direğin yanından auta gitti.Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Lens, sağ çaprazdan ceza sahasına girmek istedi. İki oyuncunun arasınan geçmek isteyince topu kaptırdı.GOL! Beşiktaş yine Babel'le golü buluyor. 2 - 0. Negredo'nun harika ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Babel, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.GOL! Beşiktaş Babel'le golü buluyor. 1 - 0. Sol kanattan Caner'in ortasında Babel'in indirdiği topla Negredo buluştu. Negredo dar açıda Onur'la karşı karşıya pozisyonda topu Babel'e çıkarttı. Babel de düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Olcay Şahan oyundan çıkıyor. Yusuf Yazıcı oyuna giriyor.Adriano, Pereira'yla arasındaki mücadele sonucu yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyuna dahil oldu. Adriano oyuna devam edemiyor. Caner Erkin oyundaBeşiktaş'ta oyuncu değişikliği. Vagner Love oyundan çıkıyor, Negredo oyuna dahil olan isim.Tosic'in sol kanattan yerden ortasında Hubocan araya girdi. Uzun bir topla N'Doye'u savunma arkasına kaçırmak istedi. Medel araya girip tehlikeyi önledi.İkinci yarı başladı.Beşiktaş Talisca'yla mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Babel'İn pasıyla savunmanın arkasına sarkan Talisca, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Onur gole izin vermedi.Talisca'nın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Love'ın sağ çaprazdan şutunda top üstten auta gitti.Pereira'nın pasıyla ceza sahasının hemen dışında hafif sağ çaprazda topla buluşan Abdülkadir'in şutu çerçeveyi bulmadı.Trabzonspor, bu bölümde topla daha fazla oynayan taraf. Beşiktaş ise kaptığı toplarla direkt kaleye gitmeye çalışıyor.Lens, serbest vuruşu paslaşarak kullanmak istedi. Ama top Tolgay'a gelmedi.Hubocan'ın hatası ile topla buluşan Babel, sol kanattan ceza sahasına sokulmak isterken Hubocan'ın faulüyle yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Hubocan gördüğü kart sonrası cezalı duruma düştü.Sol kanattan Adriano'nun ortasında top Love'ın önünden geçti. Love hamle yapmasına rağmen bu topa dokunmayı başaramadı.Atiba derin bir pasla Talisca'yı savunma arkasına kaçırmak istedi. Hubocan araya girdi.Tolgay, sağ kanatta hareketlenen Gökhan'ı kaçırmak istedi. Ama topun hızını iyi ayarlayamadı. Aut.Lens ceza sahası dışından şansını denedi. Top farklı şekilde auta gitti.Gökhan ile Love sağ kanatta verkaçlarla ceza sahasına sokuldu. Vagner Love'ın ilk şutu savunmadan döndü. Seken topu bir kez daha önünde bulan Love'ın ikinci vuruşunda top üstten auta gitti.Sosa'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta ön direkte Novak bomboş pzoisyonda topla buluştu. Ama kötü bir vuruş yaparak topu yandan auta gönderdi.Trabzonspor etkili bir yerden serbest vuruş kazandı. Sosa'nın vuruşu barajda kaldı.Beşiktaş'ta Dusko Tosic sarı kart gördü. 33. saniye sarı kart gören savunma oyuncusu Süper Lig'de en erken sarı kart gören oyuncu oldu.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarOnur, Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Olcay, N'DoyeFabri, Gökhan Gönül, Tosic, Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Love'Kurumlar ebedidir, şahıslar geçicidir. Ama kurumları kurum yapan şahısların hizmetleridir. Biz burada bir askeriz. Aldığımız görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz.Rıza Hoca, Türk futbolunun çok büyük değeri. Genelde burada çok güzel maçlar oynanıyor. Futbolu çok seven bir şehirde güzel bir maç oynanması herkesi mutlu eder.'Beşiktaş'ta yıllardır mükemmel işler yapılıyor. Hem ligde hem de Avrupa'da Beşiktaş'a başarılar diliyorum.Öncelikle Şenol Hoca'ya evine hoşgeldin diyorum. Şenol Hoca'nın emeği bende çoktur.Ben küçükken milli takımda birlikte oynadık. Hoca benim önümde koşuyordu. Rıdvan da benim arkamda koşuyordu. Burada bence önemli olan bir iz bırakmak gerekiyor. Gittiğin yerde saygı görmen gerekiyor. İnşallah başarılı oluruz.Beşiktaş, fikstür açısından oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. 1-1 beraberlikle sonuçlanan Atiker Konyaspor deplasmanı ile başlayan periyot Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçı ile devam etti. Münih'ten 5-0 gibi faklı bir mağlubiyetle dönen Siyah Beyazlılar, ardından Fenerbahçe ile üst üste 2 kez karşılaştı. Ligde 3-1 yendiği rakibi ile Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 2-2 berabere kalan Kara Kartallar, bu hafta da Trabzonspor maçı ile zorlu fikstürdeki yolculuğuna devam edecek.Beşiktaş'ın bu periyottaki diğer 3 maçı ise Gençlerbirliği, Bayern Münih ve M.Başakşehir olacak.