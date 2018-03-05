Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11

ZORLU FİKSTÜR TRABZONSPOR MAÇI İLE DEVAM EDİYOR

QUARESMA'NIN YERİNE LENS Mİ ADRİANO MU?

Erdinç Şahin

Karşılaşmaların heyecan dolu geçtiğimaçı ile kapanıyor.yenildiği hafta kazanarak puan farkını açmak isteyenile, sıralamada daha yukarılara tırmanmak isteyenkarşı karşıya geliyor.Ev sahibi takımdacezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıcasakatlığı nedeniylemaçında yok. Ligin iki güçlü takımının maçını kaçırmak istemeye taraftarlar günün erken saatlerinden itibaren Trabzon Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu araştırmaya başladı. Pekine zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair tüm detaylar…Trabzon’da Medical Park Stadyumu’nda karşılaşacak Trabzonspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00’de başlayacak. Trabzon Beşiktaş maçını izlemek isteyen taraftarlar için karşılaşma beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.: Onur- Pereira, Hubocan, Durica, Novak- Okay, Kucka- Abdülkadir, Sosa, Yusuf- NDoye: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Adriano, NegredoBeşiktaş, fikstür açısından oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. 1-1 beraberlikle sonuçlanan Atiker Konyaspor deplasmanı ile başlayan periyot Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçı ile devam etti. Münih'ten 5-0 gibi faklı bir mağlubiyetle dönen Siyah Beyazlılar, ardından Fenerbahçe ile üst üste 2 kez karşılaştı. Ligde 3-1 yendiği rakibi ile Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 2-2 berabere kalan Kara Kartallar, bu hafta da Trabzonspor maçı ile zorlu fikstürdeki yolculuğuna devam edecek.Beşiktaş'ın bu periyottaki diğer 3 maçı ise Gençlerbirliği, Bayern Münih ve M.Başakşehir olacak.Geçen haftaki Fenerbahçe maçına cezalı Talisca ve Pepe'den yoksun çıkan Beşiktaş, Trabzonspor karşısına da Quaresma'dan faydalanamayacak. Teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe ile hafta içi oynanan Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kırmızı kart gören Portekizli yıldızın yokluğunda kimin oynayacağına maç günü karar verecek. Bu güne kadar Quaresma'nın ilk yedeği olarak sürekli Jeremain Lens'e görev veren tecrübeli hoca, Hollandalı oyuncunun formsuzluğu karşısında yeni arayışlara girebilir. Şenol Güneş'in Fenerbahçe maçından sonra büyük tepki çeken Lens'in yerine zaman zaman sol önde oynayan Adriano'ya Trabzonda yine aynı görevi vermesi ihtimaller dahilinde. Adriano'nun sol önde oynaması halinde defansın solu Caner'e emanet edilecek. Buradaki 2'nci ihtimal ise Adriano'nun arkada Caner'in önde oynaması seçeneği olacak.