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Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'de 24. hafta son maçında Trabzonspor Beşiktaş karşılaşıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor Beşiktaş maçı merakla bekleniyor. Peki Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dev maça dair detaylar...

Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Karşılaşmaların heyecan dolu geçtiği Süper Lig 24. hafta Trabzonspor Beşiktaş maçı ile kapanıyor. Fenerbahçe’nin yenildiği hafta kazanarak puan farkını açmak isteyen Beşiktaş ile, sıralamada daha yukarılara tırmanmak isteyen Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Ev sahibi takımda Burak Yılmaz, Beşiktaş’ta ise Quaresma cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca Pepe sakatlığı nedeniyle Trabzon maçında yok. Ligin iki güçlü takımının maçını kaçırmak istemeye taraftarlar günün erken saatlerinden itibaren Trabzon Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu araştırmaya başladı. Peki Trabzonspor - Beşiktaş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair tüm detaylar…
 

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA


Trabzon’da Medical Park Stadyumu’nda karşılaşacak Trabzonspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00’de başlayacak. Trabzon Beşiktaş maçını izlemek isteyen taraftarlar için karşılaşma beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.
 

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11


TRABZONSPOR: Onur- Pereira, Hubocan, Durica, Novak- Okay, Kucka- Abdülkadir, Sosa, Yusuf- NDoye

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Adriano, Negredo
 

ZORLU FİKSTÜR TRABZONSPOR MAÇI İLE DEVAM EDİYOR


Beşiktaş, fikstür açısından oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. 1-1 beraberlikle sonuçlanan Atiker Konyaspor deplasmanı ile başlayan periyot Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçı ile devam etti. Münih'ten 5-0 gibi faklı bir mağlubiyetle dönen Siyah Beyazlılar, ardından Fenerbahçe ile üst üste 2 kez karşılaştı. Ligde 3-1 yendiği rakibi ile Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 2-2 berabere kalan Kara Kartallar, bu hafta da Trabzonspor maçı ile zorlu fikstürdeki yolculuğuna devam edecek.

Beşiktaş'ın bu periyottaki diğer 3 maçı ise Gençlerbirliği, Bayern Münih ve M.Başakşehir olacak.
 

QUARESMA'NIN YERİNE LENS Mİ ADRİANO MU?


Geçen haftaki Fenerbahçe maçına cezalı Talisca ve Pepe'den yoksun çıkan Beşiktaş, Trabzonspor karşısına da Quaresma'dan faydalanamayacak. Teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe ile hafta içi oynanan Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kırmızı kart gören Portekizli yıldızın yokluğunda kimin oynayacağına maç günü karar verecek. Bu güne kadar Quaresma'nın ilk yedeği olarak sürekli Jeremain Lens'e görev veren tecrübeli hoca, Hollandalı oyuncunun formsuzluğu karşısında yeni arayışlara girebilir. Şenol Güneş'in Fenerbahçe maçından sonra büyük tepki çeken Lens'in yerine zaman zaman sol önde oynayan Adriano'ya Trabzonda yine aynı görevi vermesi ihtimaller dahilinde. Adriano'nun sol önde oynaması halinde defansın solu Caner'e emanet edilecek. Buradaki 2'nci ihtimal ise Adriano'nun arkada Caner'in önde oynaması seçeneği olacak.


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