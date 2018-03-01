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Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında 5 Mart Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında 5 Mart Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, basına kapalı bir çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş, Esteban Alvarado, Burak Yılmaz ile hasta olan Uğurcan Çakır’ın katılmadığı Castillo’nun ise takımdan ayrı koşu yaptığı öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.
 

KUCKA VE PEREIRA'YA PASTA KESİLDİ


Antrenmanın ardından Slovak oyuncu Juraj Kucka ve Portekizli futbolcu Joao Pereira’ya teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından saha kenarında pasta kesilerek doğum günü kutlaması yapıldığı bildirildi.

31 yaşında giren Kucka ile 34 yaşına basan Pereira’nın kendileri için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşadıkları belirtildi.
 


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