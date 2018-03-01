Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

KUCKA VE PEREIRA'YA PASTA KESİLDİ

Erdinç Şahin

sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.’nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, basına kapalı bir çalışma gerçekleştirdi.Antrenmana sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş, Esteban Alvarado, Burak Yılmaz ile hasta olan Uğurcan Çakır’ın katılmadığı Castillo’nun ise takımdan ayrı koşu yaptığı öğrenildi.Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.Antrenmanın ardından Slovak oyuncu Juraj Kucka ve Portekizli futbolcu Joao Pereira’ya teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından saha kenarında pasta kesilerek doğum günü kutlaması yapıldığı bildirildi.31 yaşında giren Kucka ile 34 yaşına basan Pereira’nın kendileri için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşadıkları belirtildi.