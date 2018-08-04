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Trabzonspor - Cagliari maçı canlı anlatım

Trabzonspor, dostluk maçında bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı’nda İtalyan ekibi Cagliari ile karşı karşıya...

04 Ağustos 2018, Cumartesi 19:01 Son Güncelleme: 04 Ağustos 2018, Cumartesi 19:41
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Trabzonspor, 51. kuruluş yıldönümü kapsamında bugün İstanbul’da taraftarının karşısına çıkıyor.

Dakika 30: Trabzonspor'da Jose Sosa, penaltı atışından yararlanamadı.

Dakika 1: MAÇ BAŞLADI

İLK 11'LER

Trabzonspor: Esteban, Pereira, Toure, Mustafa Akbaş, Ibanez, Kucka, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Rodallega

Yedekler: Uğurcan, Semih, Hosseini, Hüseyin, Sami Can, Batuhan, Murat Cem, Olcay, A.Parmak, Amiri

Cagliari: Rafael; Padoin, Pisacane, Andreolli, Pajač; Dessena, Colombatto, Deiola; Ioniță; Sau, Pavoletti.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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