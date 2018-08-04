Trabzonspor - Cagliari maçı canlı anlatım
Trabzonspor, dostluk maçında bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı’nda İtalyan ekibi Cagliari ile karşı karşıya...
Trabzonspor, 51. kuruluş yıldönümü kapsamında bugün İstanbul’da taraftarının karşısına çıkıyor.
Dakika 30: Trabzonspor'da Jose Sosa, penaltı atışından yararlanamadı.
Dakika 1: MAÇ BAŞLADI
İLK 11'LER
Trabzonspor: Esteban, Pereira, Toure, Mustafa Akbaş, Ibanez, Kucka, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Rodallega
Yedekler: Uğurcan, Semih, Hosseini, Hüseyin, Sami Can, Batuhan, Murat Cem, Olcay, A.Parmak, Amiri
Cagliari: Rafael; Padoin, Pisacane, Andreolli, Pajač; Dessena, Colombatto, Deiola; Ioniță; Sau, Pavoletti.