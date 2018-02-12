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Trabzonspor’da Burak Yılmaz müjdesi

Trabzonspor’da Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe ile yapılan maçta kasıklarındaki sakatlığı nüks eden golcü oyuncu Burak Yılmaz, Hollanda’daki tedavisinin ardından Türkiye’ye döndü.

Trabzonspor’da Burak Yılmaz müjdesi
Golsüz beraberlikle biten Göztepe ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında takımda yer alamayan Bordo-Mavili futbolcu, Medipol Başakşehir ile 22. haftada Trabzon’da oynanacak mücadeleye hazır hale getirilmeye çalışılacak.
 

1-2 GÜN SONRA TAKIMA KATILACAK


İstanbul’da bireysel olarak çalışmalarını sürdüren ve yarın Trabzon’a geleceği belirtilen milli futbolcunun 1-2 gün doktor kontrolünde çalıştıktan sonra takımla antrenmanlara katılmasının beklendiği belirtildi.

Burak Yılmaz’ın kendini iyi hissettiğini yetkililere aktardığı, milli futbolcunun takımla çalışmaların ardından bir aksilik olmaması halinde Medipol Başakşehir maçında forma giyebileceği aktarıldı.

AA


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