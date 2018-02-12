Trabzonspor’da Burak Yılmaz müjdesi

Golsüz beraberlikle biten Göztepe
ve Gençlerbirliği
karşılaşmalarında takımda yer alamayan Bordo-Mavili futbolcu, Medipol Başakşehir
ile 22. haftada Trabzon’da
oynanacak mücadeleye hazır hale getirilmeye çalışılacak.
1-2 GÜN SONRA TAKIMA KATILACAK
İstanbul’da bireysel olarak çalışmalarını sürdüren ve yarın Trabzon
’a geleceği belirtilen milli futbolcunun 1-2 gün doktor kontrolünde çalıştıktan sonra takımla antrenmanlara katılmasının beklendiği belirtildi.
Burak Yılmaz’ın
kendini iyi hissettiğini yetkililere aktardığı, milli futbolcunun takımla çalışmaların ardından bir aksilik olmaması halinde Medipol Başakşehir maçında forma giyebileceği aktarıldı.
AA
Erdinç Şahin