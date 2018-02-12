Trabzonspor’da Burak Yılmaz müjdesi

Trabzonspor’da Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe ile yapılan maçta kasıklarındaki sakatlığı nüks eden golcü oyuncu Burak Yılmaz, Hollanda’daki tedavisinin ardından Türkiye’ye döndü.