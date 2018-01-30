Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Trabzonspor'da Burak Yılmaz sakatlandı

Fenerbahçe'ye karşı sakat sakat oynayan Burak Yılmaz, Trabzonspor'un Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıracak

Trabzonspor'da Burak Yılmaz sakatlandı
Trabzonspor'un yıldız golcüsü Burak Yılmaz'ın adalesinde yırtık tespit edildi. 32 yaşındaki futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Burak Yılmaz'ın içerdeki Göztepe ve deplasmandaki Gençlerbirliği maçlarında forma giymesi beklenmiyor.


YA RODALLEGA YA DA N'DOYE


Süper Lig'de 19. hafta oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında gol atan Burak Yılmaz, sakatlığında rağmen fedakarlık gösterip mücadeledeki yerini almıştı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz'ın yokluğunda Hugo Rodallega ve Dame N'Doye ikilisinden birini tercih edecek.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Şenol Güneş'in parmağı kırıldı

Şenol Güneş'in parmağı kırıldı
Ndiaye Stoke City kulüp binasında!

Ndiaye Stoke City kulüp binasında!
Kulüpler 2017'de transfere para saçtı!

Kulüpler 2017'de transfere para saçtı!
Beşiktaş - Gençlerbirliği (Canlı anlatım)

Beşiktaş - Gençlerbirliği (Canlı anlatım)
Başakşehir Fikret Orman’ı destekliyor

Başakşehir Fikret Orman’ı destekliyor
Aziz Yıldırım ve Fatih Terim arasındaki 10 benzerlik

Aziz Yıldırım ve Fatih Terim arasındaki 10 benzerlik
Volkan Şen Konyaspor'a doğru

Volkan Şen Konyaspor'a doğru
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi!

Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi!
Son dakika! Samuel Eto'o Atiker Konyaspor'a transfer oldu

Son dakika! Samuel Eto'o Atiker Konyaspor'a transfer oldu
Sakarya'da Bitcoin ile transfer gerçekleşti

Sakarya'da Bitcoin ile transfer gerçekleşti
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!