Trabzonspor'da Burak Yılmaz sevinci

Nazlı Erdol

'de sezonun ikinci yarısına hazırlanankampındaki çalışmalarını tamamladı.Kamp yapılan otelin sahasında, teknik direktöryönetimindeki antrenmana sakatlığı geçen golcü oyuncuda katıldı.Isınma hareketleri ve top kapma bölümünde takımla idman yapan Burak, çift kale maçta ise yer almadı ve yan sahada bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.İdmana, sakatlığı bulunankatılmadı. Okay'ın salonda çalıştığı belirtildi.Öte yandan bordo-mavili takımın çalışmasına gelen iki küçük taraftar idmana neşe kattı. Antrenman devam ederken sahaya giren çocuklar kalecive golcü oyuncu Burak Yılmaz ile fotoğraf çektirdi.Antalya'daki kamp çalışmasını tamamlayan bordo-mavili takım, öğleden sonra uçakla Trabzon'a hareket edecek.