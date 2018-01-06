Trabzonspor’da Burak Yılmaz şoku

BURAK YILMAZ SAKATLIK YAŞADI

Erdinç Şahin

Kamp yapılan otelin sahasında teknik direktöryönetiminde yapılan antrenmana izinsiz olarak kampa katılmayanve kaleci’ın yanı sıra kamp kadrosuna dahil edilmeyenkatılmadı.Verilen izinin tamamlanmasıyla kampa gelenise takımdan ayrı olarak koşu yaptı.Diğer oyuncular ise kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç gerçekleştirdi. Oldukça sert geçen bu çalışma sırasında Abdülkadir Ömür ile ikili mücadeleye giren Burak Yılmaz acılar içinde yerde kaldı. Uzun süre saha kenarında tedavisi yapılan Burak Yılmaz, daha sonra ayağa kalkıp çalışmaya devam etmek istedi ancak ağrıları nedeniyle sahayı erkenden terk etti. Burak Yılmaz’ın durumunun çekilecek MR sonrası netlik kazanacağı belirtildi.