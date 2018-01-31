Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku!

Trabzonspor
'un yıldız golcüsü Burak Yılmaz'ın
adalesinde yırtık tespit edildi. 32 yaşındaki futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Burak Yılmaz'ın içerdeki Göztepe ve deplasmandaki Gençlerbirliği
maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
FENERBAHÇE MAÇINA SAKAT ÇIKTI
Süper Lig'de 19. hafta oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe
maçında gol atan Burak Yılmaz,
sakatlığında rağmen fedakarlık gösterip mücadeledeki yerini almıştı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz
'ın yokluğunda Hugo Rodallega ve Dame N'Doye ikilisinden birini tercih edecek.
Hürriyet
Erdinç Şahin