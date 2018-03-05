Trabzonspor'da Castillo şoku! 'Sakatım' dedi ama

"GİTMEK İSTİYORUM"

Erdinç Şahin

Daha önce forma giydiği maçlarda kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Kolombiyalı futbolcu, bunun dışında da sürekli sakatlık problemi yaşadı.bir an önce takıma katkı yapması için seferber olduğuise buna karşın, iki kez de teknik heyete gelerek "sakatım bu hafta oynamak istemiyorum" diyerek kendisine güvenenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğratmıştı.Birçok antrenmana "sakatım" gerekçesi ile çıkmayan, devre arasından önceki hafta "Burada mutsuzum. Gitmek istiyorum" sözlerini sarf eden Castillo'nun şu an ülkesinde iki ayrı takımla transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi.Sakatlığı nedeniyle tedavi olmak için bir hafta izin alarak ülkesine giden Castillo'nun burada iki kulüple transfer görüşmesi yapacağı iler sürüldü. İddiaya göre oyuncu ve menajeri Trabzonspor yetkililerini disiplinsiz hareketleri ile bıktırıp, bonservisini ucuza aldırmak niyetinde!(Trabzonhaber)