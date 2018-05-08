Trabzonspor'da Dunga sesleri!

ŞU AN BOŞTA

Erdinç Şahin

'de Bu sezon gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.milli takımının efsanevi oyuncusu ve eski teknik direktörü'nın'ın yerine Bordo Mavililer'in başına geçeceği iddia edildi.Şu ana kadar yalnızcamilli takımını çalıştıran, Haziran 2016'da görevine son verildikten bu yana boşta.Futbolculuk kariyerindeki başarısını teknik direktörlük kariyerine taşıyamayan efsanevi isim,'nın başındavezaferleri yaşamasına rağmen'nda büyük hayal kırıklığı yarattı.'daki organizasyona çeyrek finalde'ya elenerek veda etmesinden sonra görevine son verilen Dunga, 2014'te yeniden milli takımın başına geçse de'da gruptan çıkamayınca kovulmuştu.