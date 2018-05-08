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Trabzonspor'da Dunga sesleri!

Son olarak ligde Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup olan Trabzonspor ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Trabzonspor'da Dunga sesleri!
Spor Toto Süper Lig'de Bu sezon gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. 

Brezilya milli takımının efsanevi oyuncusu ve eski teknik direktörü Dunga'nın Rıza Çalımbay'ın yerine Bordo Mavililer'in başına geçeceği iddia edildi.
 

ŞU AN BOŞTA


Şu ana kadar yalnızca Brezilya milli takımını çalıştıran Dunga, Haziran 2016'da görevine son verildikten bu yana boşta.

Futbolculuk kariyerindeki başarısını teknik direktörlük kariyerine taşıyamayan efsanevi isim, Brezilya'nın başında 2007 Copa America ve 2009 Konfederasyon Kupası zaferleri yaşamasına rağmen 2010 Dünya Kupası'nda büyük hayal kırıklığı yarattı.

Brezilya'nın Güney Afrika'daki organizasyona çeyrek finalde Hollanda'ya elenerek veda etmesinden sonra görevine son verilen Dunga, 2014'te yeniden milli takımın başına geçse de Copa America Centenario'da gruptan çıkamayınca kovulmuştu.


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