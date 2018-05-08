Trabzonspor'da gençlere gün doğdu

KALE UĞURCAN'IN

Erdinç Şahin

Bu sezon özellikle takımdaki sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazla olması sebebiyle kadro istikrarını yakalayamayan Bordo-Mavililer’de, Bursaspor maçı öncesi de 7 eksik bulunuyor. Fırtına’da sakatlıkları bulunan Onur, Kamil Ahmet, Uğur ve Castillo’nun yanı sıra Kasımpaşa maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen Hubocan, Okay ve Kucka, Yeşil-Beyazlılar ile oynanacak kritik maçta forma giyemeyecek.Savunmada ve orta sahada alternatif sıkıntısı yaşayan Fırtına’da bu durum genç oyunculara yaradı. Onur’un sakatlığı sonrasında kaleyi Uğurcan Çakır devralırken, teknik direktör Rıza Çalımbay, Hüseyin Türkmen ve Batuhan Artarslan’a da ‘hazır olun’ mesajı gönderdi. İlerleyen yıllarda öze dönüş projesini hayata geçirmeyi planlayan Trabzonspor, yeni Yusuf Yazıcı’lar, Abdülkadir Ömür’ler kazanmayı amaçlıyor.