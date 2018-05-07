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Trabzonspor´da kadro sıkıntısı

Spor Toto Süper Lig´in 33´üncü haftasında Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle kadro sıkıntısı yaşıyor.

Trabzonspor´da kadro sıkıntısı
Bu sezon özellikle takımdaki sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazla olmasından dolayı kadro istikrarını yakalayamayan Trabzonspor´da, Bursaspor maçı öncesi de 7 eksik bulunuyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Castillo, Onur, Kamil Ahmet ve Uğur´un yanı sıra Kasımpaşa maçında gördükleri kartlarla Kucka, Hubocan ve Okay´ın cezalı duruma düşmesi, teknik direktör Rıza Çalımbay´ı da zor durumda bıraktı.
 

ORTA SAHA VE STOPERDE ALTERNATİF KALMADI


Bursaspor maçında 7 oyuncusundan faydalanamayacak olan Rıza Çalımbay en büyük sıkıntıyı ise stoper ve orta sahada yaşayacak. Stoperde Uğur´un sakatlığında orta saha oyuncusu Okay´ı oynatan deneyimli teknik adamın, Okay ve Hubocan´ın Kasımpaşa maçında gördükleri kırmızı kartlar sonrası alternatif olarak elinde sadece Mustafa, Durica ve genç oyuncu Hüseyin kaldı. Ayrıca Çalımbay´ın orta sahada Kucka´nın da cezalı duruma düşmesi nedeniyle bu oyuncunun yerinde kanat oyuncusu Olcay´ı oynatabileceği öğrenildi.
 

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR


Öte yandan Kasımpaşa maçının ardından Trabzonspor´da verilen 2 gün izin de bugün sona eriyor. Bordo-mavililer yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde toplanarak saat 17.00´de yapacağı antrenmanla Süper Lig´in 33´üncü haftasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.


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