Trabzonspor´da kadro sıkıntısı

ORTA SAHA VE STOPERDE ALTERNATİF KALMADI

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Erdinç Şahin

Bu sezon özellikle takımdaki sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazla olmasından dolayı kadro istikrarını yakalayamayan Trabzonspor´da, Bursaspor maçı öncesi de 7 eksik bulunuyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Castillo, Onur, Kamil Ahmet ve Uğur´un yanı sıra Kasımpaşa maçında gördükleri kartlarla Kucka, Hubocan ve Okay´ın cezalı duruma düşmesi, teknik direktör Rıza Çalımbay´ı da zor durumda bıraktı.Bursaspor maçında 7 oyuncusundan faydalanamayacak olan Rıza Çalımbay en büyük sıkıntıyı ise stoper ve orta sahada yaşayacak. Stoperde Uğur´un sakatlığında orta saha oyuncusu Okay´ı oynatan deneyimli teknik adamın,´ın Kasımpaşa maçında gördükleri kırmızı kartlar sonrası alternatif olarak elinde sadece Mustafa, Durica ve genç oyuncu Hüseyin kaldı. Ayrıca Çalımbay´ın orta sahada Kucka´nın da cezalı duruma düşmesi nedeniyle bu oyuncunun yerinde kanat oyuncusu Olcay´ı oynatabileceği öğrenildi.Öte yandanmaçının ardından´da verilen 2 gün izin de bugün sona eriyor. Bordo-mavililer yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde toplanarak saat 17.00´de yapacağı antrenmanla Süper Lig´in 33´üncü haftasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.