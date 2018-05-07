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Trabzonspor'da Onur Kıvrak'a 2 yıldır para ödenmemiş!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "İki yıldır parası ödenmeyen bir futbolcumuz var" diyerek kastettiği ismin kaptan Onur Kıvrak olduğu ortaya çıktı.

Trabzonspor'da Onur Kıvrak'a 2 yıldır para ödenmemiş!
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu’nun  yaptığı açıklamalarda “Yaklaşık iki yıldır para almayan bir futbolcumuz var” dediği oyuncunun kaptan Onur Kıvrak olduğu öğrenildi.
 

"ARKADAŞLARIMIN PARASINI ÖDEYİN"


Muharrem Usta’nın göreve gelmesinden sonra bir defa ödeme alan Onur’un “Benim param ödenmezse de olur. Arkadaşlarımın parasını ödeyin” dediği, Muharrem Usta’nın yönetiminin de bir buçuk yıldır kaptana ödeme yapmadığı öğrenildi.

Tecrübeli kalecinin Trabzonspor’da ki alacağının 2.5 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

 Trabzonhaber


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