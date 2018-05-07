Trabzonspor'da Onur Kıvrak'a 2 yıldır para ödenmemiş!

"ARKADAŞLARIMIN PARASINI ÖDEYİN"

Erdinç Şahin

'da başkanyaptığı açıklamalarda “Yaklaşık iki yıldır para almayan bir futbolcumuz var” dediği oyuncunun kaptanolduğu öğrenildi.Muharrem Usta’nın göreve gelmesinden sonra bir defa ödeme alan Onur’un “Benim param ödenmezse de olur. Arkadaşlarımın parasını ödeyin” dediği, Muharrem Usta’nın yönetiminin de bir buçuk yıldır kaptana ödeme yapmadığı öğrenildi.Tecrübeli kalecinin Trabzonspor’da ki alacağının 2.5 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.