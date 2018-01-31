Trabzonspor'da Rıza Çalımbay farkı

ÇALIMBAY İLE 6 BASAMAK YÜKSELDİ

TEK MAĞLUBİYETLE KUPAYA VEDA ETTİ

SON 7 SEZONUN EN İYİ TRABZONSPOR'U

BURAK GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

KULÜP TARİHİNE GEÇİYOR

Erdinç Şahin

Ligin 8'inci haftasındakarşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktörile yollarını ayırangöreve getirilenile çıkışa geçti. Çalımbay yönetiminde ligde çıktığı ilk maçında1-0 mağlup olan bordo-mavililer, sonraki 10 lig karşılaşmasında mağlubiyet yüzü görmedi.Trabzonspor'u 8'inci haftada 9 puanla 11'inci sıradan devralan Çalımbay, takımın başında çıktığı 11 lig maçında 10 maçlık puan serisi yakaladı, bu periyotta 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek toplamda 22 puanı hanesine yazdırdı. Bordo-mavililer Çalımbay yönetiminde 6 basamak yukarıya tırmanarak sıralamada 5'inciliğe yükseldi.Trabzonspor Çalımbay yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 Turu'nda veda etti. Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Çorum Belediyespor'u 6-0, 5'inci Tur'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ilk maçta 5-1, ikinci maçta ise 4-0 mağlup eden bordo-mavililer, son 16 Turu'nda ise deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı, sahasında oynanan rövanş karşılaşmasını ise 1-0 kaybederek tek mağlubiyetle kupaya havlu attı.Bu arada Trabzonspor, 19'uncu haftalar karşılaştırıldığında bu sezon elde ettiği 31 puanla son 7 sezonda en çok puan topladığı dönemi yaşıyor. Söz konusu haftalar itibariyle 2010-11 sezonunda topladığı 43 puanla en iyi dönemini elde eden bordo-mavililer, 2016-17 sezonunda 27 puan, 2015-16 sezonunda 24, 2014-15 sezonunda 30, 2013-14 sezonunda 29, 2012-13 sezonunda 23 ve 2011-12 sezonunda 30 puan elde etmişti.Trabzonspor'un Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü kaydeden Burak Yılmaz, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 17'ye yükseltti. Gol krallığında da en yakın takipçisi Gomis'e 2 fark atan Burak, aynı zamanda takımının da gol yükünü çeken isim oldu. Bu sezon Süper Lig'de geride kalan 19 haftada 36 gol kaydeden Trabzonspor'da neredeyse gollerin yarısı da Burak Yılmaz'dan geldi.Burak ayrıca 19'uncu haftalar itibariyle bordo-mavili takımın tarihinde en çok gol atma başarısı gösteren oyuncu olmaya da devam ediyor. Daha önce 2011-12 sezonunda 19 haftalık bölümde attığı 19 golle bu alanda kulübün en skorer oyuncusu olan Burak, bu sezon ise 19 haftada 17 gole ulaşarak yine kendi rekoruna en çok yaklaşan isim oldu. Trabzonspor'da daha önce ligde ilk 19 haftalık bölümde 1988-89 sezonunda Hami Mandıralı 16, 2004-05 sezonunda ise Fatih Tekke 15 gol atma başarısı göstermişti.