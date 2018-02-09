Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Trabzonspor'da şok! Yabancı oyuncular maça çıkmama kararı aldı

Geçtiğimiz aylarda ekonomik sıkıntı yaşayan Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı'nda maddi kriz tekrardan baş gösterdi. Takımın yabancı oyuncuları yarın oynanacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi maçına çıkmama kararı aldı.

Trabzonspor'da şok! Yabancı oyuncular maça çıkmama kararı aldı
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde boy gösteren Trabzonspor Basketbol Takımı'nda yarın oynanacak İstanbul BBSK öncesi maddi kriz patlak verdi.

Skorer'in edindiği bilgiye göre; Trabzonspor'un yabancı oyuncuları maaşlarının ödenmediğini gerekçe göstererek maça çıkmama kararı aldı.
 

UÇAK AKŞAMA ALINDI


Takımın sabah saatlerinde İstanbul'a hareket edeceği uçak yabancı isimlerin, İstanbul deplasmanına gitmeme kararı alması nedeniyle iptal edildi. Bu karar sonrası oyuncularla görüşme yapan Trabzonspor yönetimi sabah iptal ettikleri seyahati akşam saatlerine erteledi. 
 

SON ANDA ÖDEME OLMAZSA SAHAYA SADECE YERLİLER ÇIKACAK


Son anda bir ödeme durumu yaşanmadığı takdirde Trabzonspor, İstanbul BBSK maçına yerli oyunculardan oluşan 8 kişilik kadroyla çıkacak.

Daha önce de maddi kriz yaşayan Trabzonspor Erkek Basketbol takımı Pınar Karşıyaka deplasmanına gitmeme kararı almış; krize el atan yönetim, maddi krizi çözerek oyuncuları Karşıyaka maçına çıkarmışlardı.(Skorer)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Jarrod Bannister evinde ölü bulundu

Jarrod Bannister evinde ölü bulundu
PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları açılış töreni başladı

PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları açılış töreni başladı
Van Persie Feyenoord'daki ilk golünü kaydetti

Van Persie Feyenoord'daki ilk golünü kaydetti
Fenerbahçe'de forvet krizi

Fenerbahçe'de forvet krizi
Neymar'ı ellerinden kaçırmışlar!

Neymar'ı ellerinden kaçırmışlar!
Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'nda 85 robot görev alacak

Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'nda 85 robot görev alacak
Hasan Şaş o sözleri görünce çıldırdı!

Hasan Şaş o sözleri görünce çıldırdı!
Rusya’ya son dakika şoku!

Rusya’ya son dakika şoku!
THY Euroleague | Unicaja Malaga 81-68 Anadolu Efes

THY Euroleague | Unicaja Malaga 81-68 Anadolu Efes
Adebayor Fenerbahçe’nin golcülerini katladı

Adebayor Fenerbahçe’nin golcülerini katladı
Lionel Messi için 1.4 milyar Euro’luk teklif!

Lionel Messi için 1.4 milyar Euro’luk teklif!