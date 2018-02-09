Trabzonspor'da şok! Yabancı oyuncular maça çıkmama kararı aldı

UÇAK AKŞAMA ALINDI

SON ANDA ÖDEME OLMAZSA SAHAYA SADECE YERLİLER ÇIKACAK

Erdinç Şahin

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde boy gösteren'nda yarın oynanacak İstanbul BBSK öncesi maddi kriz patlak verdi.Skorer'in edindiği bilgiye göre; Trabzonspor'un yabancı oyuncuları maaşlarının ödenmediğini gerekçe göstererek maça çıkmama kararı aldı.Takımın sabah saatlerinde İstanbul'a hareket edeceği uçak yabancı isimlerin, İstanbul deplasmanına gitmeme kararı alması nedeniyle iptal edildi. Bu karar sonrası oyuncularla görüşme yapan Trabzonspor yönetimi sabah iptal ettikleri seyahati akşam saatlerine erteledi.Son anda bir ödeme durumu yaşanmadığı takdirde Trabzonspor, İstanbul BBSK maçına yerli oyunculardan oluşan 8 kişilik kadroyla çıkacak.Daha önce de maddi kriz yaşayan Trabzonspor Erkek Basketbol takımı Pınar Karşıyaka deplasmanına gitmeme kararı almış; krize el atan yönetim, maddi krizi çözerek oyuncuları Karşıyaka maçına çıkarmışlardı.(Skorer)