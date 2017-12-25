Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Trabzonspor'da transfer zamanı: Moledo

Bordo-Mavililer, ligin ilk yarısının sona ermesinin ardından gözünü transfere çevirecek. Mutlaka bir stoper takviyesi isteyen Rıza Çalımbay, yönetime Rodrigo Moledo ismini verecek.

Trabzonspor'da transfer zamanı: Moledo
Karabükspor beraberliği ile ilk yarıyı noktalayan Trabzonspor, artık transfer çalışmalarına hız verecek. Kadrosunu en az bir stoperle güçlendirmek isteyen teknik direktör Rıza Çalımbay, bu hafta içerisinde Başkan Muharrem Usta ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Bu zamana kadar Michal PazdanGabriel PalettaDante ve Vlad Chiriches gibi birçok yıldız ismi izleyen Fırtına, Yunan ekiplerinden Panathinaikos forması giyen Rodrigo Moledo’nun üzerinde duruyor. Brezilyalı savunmacıyı ısrarla kadrosunda görmek isteyen 54 yaşındaki teknik adam, Başkan Usta’ya tüm şartların zorlanması gerektiğini bildirecek.
 

ARAYIŞLAR DEVAM EDİYOR


Öte yandan Emmanuel Mas’ın ayrılması durumunda bir de sol bek takviyesi yapacak olan Karadeniz temsilcisi, bu bölge için de arayışlara başladı. Theo Bongonda ve Volkan Şen’in performanslarından da memnun olmayan Rıza Çalımbay, uygun şartların oluşması halinde kanat transferi yapılmasını da yönetime iletecek.
Ryan Donk Osmanlıspor yolunda...

Ryan Donk Osmanlıspor yolunda...
Fikret Orman'dan Oğuzhan Özyakup resti!

Fikret Orman'dan Oğuzhan Özyakup resti!
Schumacher’in talihsiz kazasının üzerinden tam 4 yıl geçti

Schumacher’in talihsiz kazasının üzerinden tam 4 yıl geçti
Maxi Lopez’in kız arkadaşı müziğin sesini fazla açınca polise şikayet ettiler

Maxi Lopez’in kız arkadaşı müziğin sesini fazla açınca polise şikayet ettiler
Futbolcu Umut Bulut umreye gitti

Futbolcu Umut Bulut umreye gitti
Beşiktaş'ta Miguel Borja sesleri

Beşiktaş'ta Miguel Borja sesleri
Roberto Soldado kendini aştı

Roberto Soldado kendini aştı
Ronaldo'dan Philippe Coutinho'ya uyarı

Ronaldo'dan Philippe Coutinho'ya uyarı
Beşiktaş'ta Mitrovic bilmecesi

Beşiktaş'ta Mitrovic bilmecesi
Everton'ın eski isminden Cenk Tosun paylaşımı!

Everton'ın eski isminden Cenk Tosun paylaşımı!
Metin Albayrak'tan Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması

Metin Albayrak'tan Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması