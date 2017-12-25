Trabzonspor'da transfer zamanı: Moledo

ARAYIŞLAR DEVAM EDİYOR

Erdinç Şahin

beraberliği ile ilk yarıyı noktalayan, artık transfer çalışmalarına hız verecek. Kadrosunu en az bir stoperle güçlendirmek isteyen teknik direktör, bu hafta içerisindeile bir görüşme gerçekleştirecek.Bu zamana kadarvegibi birçok yıldız ismi izleyenekiplerindenforması giyen’nun üzerinde duruyor. Brezilyalı savunmacıyı ısrarla kadrosunda görmek isteyen 54 yaşındaki teknik adam, Başkan Usta’ya tüm şartların zorlanması gerektiğini bildirecek.Öte yandan’ın ayrılması durumunda bir de sol bek takviyesi yapacak olan Karadeniz temsilcisi, bu bölge için de arayışlara başladı.veperformanslarından da memnun olmayanuygun şartların oluşması halinde kanat transferi yapılmasını da yönetime iletecek.