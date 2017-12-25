Trabzonspor'da transfer zamanı: Moledo

Karabükspor
beraberliği ile ilk yarıyı noktalayan Trabzonspor
, artık transfer çalışmalarına hız verecek. Kadrosunu en az bir stoperle güçlendirmek isteyen teknik direktör Rıza Çalımbay
, bu hafta içerisinde Başkan Muharrem Usta
ile bir görüşme gerçekleştirecek.
Bu zamana kadar Michal Pazdan
, Gabriel Paletta
, Dante
ve Vlad Chiriches
gibi birçok yıldız ismi izleyen Fırtına, Yunan
ekiplerinden Panathinaikos
forması giyen Rodrigo Moledo
’nun üzerinde duruyor. Brezilyalı savunmacıyı ısrarla kadrosunda görmek isteyen 54 yaşındaki teknik adam, Başkan Usta’ya tüm şartların zorlanması gerektiğini bildirecek.
ARAYIŞLAR DEVAM EDİYOR
Öte yandan Emmanuel Mas
’ın ayrılması durumunda bir de sol bek takviyesi yapacak olan Karadeniz temsilcisi, bu bölge için de arayışlara başladı. Theo Bongonda
ve Volkan Şen’in
performanslarından da memnun olmayan Rıza Çalımbay,
uygun şartların oluşması halinde kanat transferi yapılmasını da yönetime iletecek.
Erdinç Şahin