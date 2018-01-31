Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'ya özel terapi

EN MÜTEVAZI YILDIZ

Erdinç Şahin

Toplam 42 faulle’un ligdeki en hırçın ismi olan, sonkarşılaşmasında devrede kenara alınmıştı. Teknik direktör’ın 21 yaşındaki yıldız futbolcuyla özel bir görüşme yaptığı belirtildi.Tecrübeli hocanın öğrencisine,dediği öğrenildi.Bu konuşmanın ardından'un morali düzelirken, Rıza hocakarşılaşmasında genç futbolcuya yine ilk 11’de şans vermeyi düşünüyor. Yusuf, 19 haftalık lig periyodunda tüm maçlarda forma giydi.Saha içindeki performansının yanı sıra özel yaşantısıyla da örnek olan Yusuf Yazıcı, 21. yaşını evde ailesi, akrabaları ve yakın dostlarıyla kutladı. Yusuf’u yeni yaşından dolayı takım arkadaşlarının yanı sıra Arsenal’in yıldızı Mesut Özil de tebrik etmişti.