Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'ya özel terapi

Toplam 42 faulle Trabzonspor
’un ligdeki en hırçın ismi olan Yusuf Yazıcı
, son Fenerbahçe
karşılaşmasında devrede kenara alınmıştı. Teknik direktör Rıza Çalımbay
’ın 21 yaşındaki yıldız futbolcuyla özel bir görüşme yaptığı belirtildi.
Tecrübeli hocanın öğrencisine, “Kalitenden şüphem yok, devrede oyundan çıkman kesinlikle moralini bozmasın. Her maçın hikayesi ve taktiksel planı farklıdır. Çalışmaya devam et. Bu takımda her zaman yerin var”
dediği öğrenildi.
Bu konuşmanın ardından Yusuf
'un morali düzelirken, Rıza hoca Göztepe
karşılaşmasında genç futbolcuya yine ilk 11’de şans vermeyi düşünüyor. Yusuf, 19 haftalık lig periyodunda tüm maçlarda forma giydi.
EN MÜTEVAZI YILDIZ
Saha içindeki performansının yanı sıra özel yaşantısıyla da örnek olan Yusuf Yazıcı, 21. yaşını evde ailesi, akrabaları ve yakın dostlarıyla kutladı. Yusuf’u yeni yaşından dolayı takım arkadaşlarının yanı sıra Arsenal’in yıldızı Mesut Özil de tebrik etmişti.
Erdinç Şahin