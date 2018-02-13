Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Trabzonspor'dan Loic Remy açıklaması

Trabzonspor Kulübü, transfer döneminde forvet oyuncusu Loic Remy'ye 7,5 milyon avroluk teklifte bulunulduğuna dair haberlere tepki gösterdi.

Trabzonspor'dan Loic Remy açıklaması
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Son günlerde gerek sosyal medyada gerekse bazı basın yayın organlarında Loic Remy isimli futbolcuya kulübümüzün 7,5 milyon avroluk bir teklifte bulunduğuna dair gerçek dışı haberler yapılmış, bu haberlere bilgisayar başında kurgulanan sahte bir mail dayanak olarak gösterilmiştir." ifadeleri kullanıldı.


'GEREKLİ HUKUKİ BAŞVURULAR YAPILACAKTIR'


'Doğruluğu araştırılmadan, tamamen sahte belgelerle bu haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında kulübümüzün avukatları hukuki işlem başlatmıştır.' ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Kulübümüzün avukatları ayrıca bundan sonraki süreçte hangi mecrada olursa olsun yalan, iftira, hakaret ve tehdit eylemlerine karşı da gerekli hukuki başvuruları titizlikle yapacak ve takipçisi olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kızılyıldız - CSKA Moskova (Maç özeti)

Kızılyıldız - CSKA Moskova (Maç özeti)
Buz pistinde zor anlar (Pyeongchang 2018 Kış Olimpiyatları)

Buz pistinde zor anlar (Pyeongchang 2018 Kış Olimpiyatları)
Arsenal'de Lacazette sakatlandı!

Arsenal'de Lacazette sakatlandı!
Ryan Mason futbolu bıraktı

Ryan Mason futbolu bıraktı
UEFA Başkanı Ceferin'den Türk kulüplerine uyarı

UEFA Başkanı Ceferin'den Türk kulüplerine uyarı
Galatasaray’a durmak yok

Galatasaray’a durmak yok
Son dakika! Derbi tarihleri açıklandı!

Son dakika! Derbi tarihleri açıklandı!
Hakimden Asena Atalay'a: 'Sizi tutuklama yetkim var'

Hakimden Asena Atalay'a: 'Sizi tutuklama yetkim var'
İddaa şampiyonluk oranları değişti

İddaa şampiyonluk oranları değişti
Hidayet Türkoğlu: 'Herkesi kendi olgunluğuna bırakıyoruz'

Hidayet Türkoğlu: 'Herkesi kendi olgunluğuna bırakıyoruz'
Aziz Yıldırım hakkında zorla getirilme kararı

Aziz Yıldırım hakkında zorla getirilme kararı