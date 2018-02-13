Trabzonspor'dan Loic Remy açıklaması



'GEREKLİ HUKUKİ BAŞVURULAR YAPILACAKTIR'

Haber Merkezi

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Son günlerde gerek sosyal medyada gerekse bazı basın yayın organlarındaisimli futbolcuya kulübümüzün 7,5 milyon avroluk bir teklifte bulunduğuna dair gerçek dışı haberler yapılmış, bu haberlere bilgisayar başında kurgulanan sahte bir mail dayanak olarak gösterilmiştir." ifadeleri kullanıldı.'Doğruluğu araştırılmadan, tamamen sahte belgelerle bu haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında kulübümüzün avukatları hukuki işlem başlatmıştır.' ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:'Kulübümüzün avukatları ayrıca bundan sonraki süreçte hangi mecrada olursa olsun yalan, iftira, hakaret ve tehdit eylemlerine karşı da gerekli hukuki başvuruları titizlikle yapacak ve takipçisi olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'AA