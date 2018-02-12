Trabzonspor'dan şike açıklaması!

Erdinç Şahin

’ya şikeyle ilgili yaptığı başvuru hakkında açıklamada bulundu."Bilindiği üzere,, 2010-2011 sezonunda yapılan şike ve teşvikle mağdur edilmiştir. Camiamız; adalet, ülke sporu ve insanı için mücadelesini sürdürmektedir.Kulübümüz son olarak, 3 Temmuz 2017 tarihinde yaptığı başvuruyla, FIFA’yı göreve davet etmiştir.adına gönderilen yazıda; “Verilecek bir karara halel gelmemek üzere”, şike sürecine müdahil olmama yönündeki görüş, Kulübümüz’e iletilmiştir.’dan gelen bu bilgilendirme yazısı şaşırtıcı değildir. Zira şike sürecinde,’nun da içinde olduğu ilişkiler ağı,gazeteleri tarafından tüm dünyaya ilan edilmiştir.Kulübü; şikeyle gasp edilen haklarını geri alana kadar mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da gerekli tüm başvurular Kulübümüz tarafından yapılacak ve titizlikle takibe devam edilecektir."