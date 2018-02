Trabzonspor'dan sürpriz Okay Yokuşlu kararı!

TEKLİF KABUL EDİLECEK

Erdinç Şahin

gibi yıldız isimlerin yanı sıragibi genç yetenekleri kadrosunda bulunduran Trabzonspor'da yeni sezon çalışmaları şimdiden başladı.önderliğinde de beklentilerin altında kalan Fırtına, bazı oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Bu isimlerden biri de Okay Yokuşlu...2015-16'nın başında Kayseri'den alman Yokuşlu için, Trabzon'un kapısını çalmıştı. Bordo-Mavililer ise devre arasında oyuncu satmayacaklarını ve ikinci devre zirve yarışma ortak olacak bir takım yaratacaklarını söyleyip îngilizler'e "Sezon sonunda görüşelim" yanıtını vermişti. Ancak Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra Süper Lig'de de yarışa ortak olamayan ve sezon ortasında hedefsiz kalan Trabzonspor'da yönetim, Okay için gelen teklifi kabul etme kararı aldı. Ada temsilcisinin, yine 8 milyon Euro vermesi durumunda Trabzon'un, 2020 yılma kadar sözleşmesi bulunan Okay Yokuşlu'yu satacağı öğrenildi. Tarafların ilerleyen günlerde görüşmelere başlayabileceği ifade edildi.(Habertürk)