Trabzonspor evinde yıkıldı



EVİNDE EN FAZLA MAĞLUBİYET ALAN 3. TAKIM OLDU



GEÇTİĞİMİZ SEZONUN 1 PUAN GERİSİNDE KALDI

Büşra Kamış

Spor Toto Süper Ligin 32. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup olan Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir yara aldı. Bordo-mavililer, bu sezon evinde oynadığı maçlarda dış sahada oynadığı mücadelelerden daha fazla puan kaybetti.Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı 16 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. Attığı 30 gole karşılık ise kalesinde 28 gol gördü ve 26 puan topladı. Bordo-mavililer, evinde tam 22 puan kaybetti.Trabzonspor, dış sahada oynadığı 16 maçta ise 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Attığı 27 gole karşılık da kalesinde 22 gol gördü ve 23 puan topladı. Karadeniz temsilcisinin dış sahada kaybettiği puan ise 25.Trabzonspor, ligde kalma mücadelesi veren Kardemir Karabükspor ve Aytemiz Alanyaspor'un ardından evinde en fazla mağlubiyet yaşayan takım oldu. Kardemir Karabükspor 12, Aytemiz Alanyaspor 7, Trabzonspor da sahasında 6 yenilgi aldı.Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda oynadığı 32 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti. Attığı 37 gole karşılık da kalesinde 31 gol gördü. Söz konusu sezonda 50 puan toplayan bordo-mavililer, bu sezon 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Attığı 57 gole karşılık ise kalesinde 50 gol gördü ve 49 puanda kaldı.