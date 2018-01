Trabzonspor- Fenerbahçe maçı özeti

MAÇ ÖZETİ

Süper Lig'de 19. haftanın en önemli maçında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım ilk 11'de maça başladı. Ev sahibi Trabzonspor, 58. dakikada Burak Yılmaz'ın attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Konuk ekip Fenerbahçe, 84. dakikada Josef de Souza'nın attığı golle skoru 1-1 yaptı.Fenerbahçe, 7.5 yıldır Trabzonspor'a yenilmiyor. Trabzonspor, Fenerbahçe'yi son olarak 23 Ağustos 2010'da mağlup etmişti.Sol kanattan Valbuena'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direğe çok iyi bir koşu yapan, nefis bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-1attığı golle takımını 1-0 öne geçiriyor.Fernandao, taç çizgisi üzerinde Abdülkadir'e yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı yerini Sosa'ya bıraktı.Orta alanda topu uzaklaştırmak isteyen Mehmet Topal, Yusuf'la çarpıştı. Yusuf bu pozisyon sonrası yerde kaldı.Maçtaki ilk ciddi atak Fenerbahçe'den geldi. Sol kanattan İsmail'in ortasına ceza alanı ön çizgisinden Fernandao kafayı vurdu ancak etkili olamadı.Aatıf'ın kullandığı serbest vuruşta Pereira topu kafayla kornere çıkardı.Maç başladı. Her iki takıma da başarılar.Bordo-mavili taraftarların hazırladığı koreografide mavi ve beyaz kartonlar ile oluşturulan sembolik deniz üzerinde giden ve üzerinde kaptan Onur Recep Kıvrak ile 2010-11 sezonu kadrosunun yer aldığı kadronun, taka ile o sezonun şampiyonluk kupasına doğru yelken açtığı an sahnelendi. Ayrıca tribünde, ‘Emek, yürek, alın teri.. Sene hep 2011” yazısına da yer verildi.Fenerbahçe’yi ağırlayan Trabzonspor’da taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi.Maç öncesinde stadyumdaki dev ekrandan Afrin Operasyonu’na katılan Mehmetçiklere destek amaçlı sinevizyon gösterisi yapıldı. Bu sırada tribünlerde bulunan tüm bordo-mavili taraftarlar da asker selamı verdi, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ tezahüratlarında bulundu.Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan, Isla, Roman, Mehmet Topal, İsmail, Dirar, Josef, Hasan Ali, Aatif, Fernandao, AlperOnur Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Kamil, Okay Yokuşlu, Kucka, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Burak Yılmaz