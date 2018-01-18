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Trabzonspor Filip Novak'ı resmen açıkladı (Filip Novak kimdir?)

Süper Lig’de ikinci yarının başlamasına kısa bir süre kala Trabzonspor ile anlaşmaya varan Çek savunmacı Filip Novak İstanbul’a geldi. Bordo mavili ekip bu transferi resmen açıkladı

19 Ocak 2018, Cuma 00:25
Trabzonspor Filip Novak'ı resmen açıkladı (Filip Novak kimdir?)
Trabzonspor, Çekyalı Filip Novak ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trabzonspor'dan Filip Novak Paylaşımı:



Trabzonspor böyle duyurdu:

FILIP NOVAK KİMDİR?


2015 yılından beri Midtjylland'da forma giyen Novak, bu sezon Danimarka Ligi'nde forma giydiği 16 maçta 3 gol attı. Novak daha önce ülkesinde Zlin ve Jablonec takımlarında forma giymişti. 27 yaşındaki futbolcu, 12 kez Çek Milli Takımı'nın formasını giydi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Filip Novak' ın kulübümüze kesin transferi konusunda, F.C. Midtjylland ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla



Bir süredir sol bek arayışında olan Trabzonspor, Danimarka’nın Midtjylland takımında forma giyen Filip Novak ile anlaşmaya vardı.

Tecrübeli savunma oyuncusu Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla gece saat 01.00 sıralarında İstanbul’a geldi. Pasaport işlemlerinin ardından yurda giriş yapan Novak daha sonra Atatürk Havalimanı’ndan ayrıldı.


 


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