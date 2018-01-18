Trabzonspor Filip Novak'ı resmen açıkladı (Filip Novak kimdir?)

FILIP NOVAK KİMDİR?

Erdinç Şahin

Trabzonspor, Çekyalı Filip Novak ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.2015 yılından beri Midtjylland'da forma giyen Novak, bu sezon Danimarka Ligi'nde forma giydiği 16 maçta 3 gol attı. Novak daha önce ülkesinde Zlin ve Jablonec takımlarında forma giymişti. 27 yaşındaki futbolcu, 12 kez Çek Milli Takımı'nın formasını giydi.Profesyonel futbolcu Filip Novak' ın kulübümüze kesin transferi konusunda, F.C. Midtjylland ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. SaygılarımızlaBir süredir sol bek arayışında olan, Danimarka’nıntakımında forma giyenile anlaşmaya vardı.Tecrübeli savunma oyuncusu Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla gece saat 01.00 sıralarında İstanbul’a geldi. Pasaport işlemlerinin ardından yurda giriş yapan Novak daha sonra Atatürk Havalimanı’ndan ayrıldı.