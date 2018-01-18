Trabzonspor Filip Novak'ı resmen açıkladı

Trabzonspor, Çekyalı Filip Novak ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Trabzonspor'dan Filip Novak Paylaşımı:
Trabzonspor böyle duyurdu:
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama:
Profesyonel futbolcu Filip Novak' ın kulübümüze kesin transferi konusunda, F.C. Midtjylland ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla
Bir süredir sol bek arayışında olan Trabzonspor
, Danimarka’nın Midtjylland
takımında forma giyen Filip Novak
ile anlaşmaya vardı.
Tecrübeli savunma oyuncusu Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla gece saat 01.00 sıralarında İstanbul’a geldi. Pasaport işlemlerinin ardından yurda giriş yapan Novak daha sonra Atatürk Havalimanı’ndan ayrıldı.
Erdinç Şahin