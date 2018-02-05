Trabzonspor- Göztepe maçı özeti

MAÇIN ÖZETİ
5.dakikada Olcay’ın sol taraftan kale sahası içine doğru gönderdiği topun üzerinde Okay Yokuşlu atladı. Rodallega’nın dokunamadığı meşin yuvarlak kaleci Beto’nın solundaki kale direğine çarptı. Direkten dönen topu Beto kontrol etti.
12. dakikada Sosa’nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta kaleci Beto meşin yuvarlağı çift yumrukla uzaklaştırdı.
16. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Gouffran topu önünde buldu, vuruşu Onur Kıvrak’tan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
31. dakikada sol taraftan kullanılan korner atışında kale sahası içindeki Okay’ın kafa vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı çelerek tehlikeyi önledi.
38. dakikada Abdulkadir Ömür’ün ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Beto soluna gitmekte olan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
53. dakikada Abdulkadir’in sağ kanattan kullandığı kornerde Novak’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Beto’nun sağından az farkla auta çıktı.
KALECİ BETO'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR
56. dakikada Demba Ba’nın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Onur’un güçlükle müdahale ettiği meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
60. dakikada Kucka orta sahadan aldığı topla birlikte rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayı üzerine geldi. Vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto’da kaldı.
77. dakikada Yusuf Yazıcı’nın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak Beto’dan döndü. Tekrar topu önüne alan Yusuf’un ortasını savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
90. dakikada sol taftan kullanılan serbest vuruşta kale sahası içindeki Okay’ın kafa vuruşunu kaleci Beto kornere çeldi.
90+2. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde arka direkteki N’Doye’nın kafa vuruşunu kaleci Beto çizgi üzerinde çeldi.
Sarı kartlar: Kucka, Rodallega, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Poko, Tanju Kayhan, Ghilas, Gouffan, Ngando (Göztepe)
(Gökmen Şahin - Ozan Köse /İHA)
Mehmet Nuri Turan