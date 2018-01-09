Trabzonspor idmanında kavga!

COLMAN SOSA!

İLK RAKİP: LUFTETARI

Erdinç Şahin

antrenmanında sinirler gerildi ama olay daha sonra tatlıya bağlandı!Fırtına'da önceki günkü antrenmanda tartışma yaşandığı ortaya çıktı. Bordo-Mavililer’in iki takım halinde yaptığı çift kale sırasında müsabakayı yöneten’ın yardımcısı’in verdiği bir karara kaptantepki gösterdi. Bunun üzerine ikili arasında sert bir tartışmaların yaşandığı ifade edildi. Tartışmanın idman sonrasında da devam ettiği öğrenilirken, daha sonra konunun tatlıya bağlandığı ve ikilinin barıştırıldıkları belirtildi.ile kalecikampına geç katılmış ve para cezasına çarptırılmıştı. Sosa takımla birlikte çıktığı ilk idmanda oldukça istekli gözüktü. Sabahki çalışmada’nın başındaki siyah bere, geçmiş dönemde Trabzonspor forması giyinen vatandaşı’ı hatırlattı.İkinci devre hazırlıklarını sürdürenbugün ilk hazırlık maçındaile karşılaşacak. Karşılaşma saat 16.00’da otel sahasında oynanacak. Fırtına, hazırlık kampındaki ikinci hazırlık karşılaşmasını ise yarın 1461 Trabzon ile saat 16.00’da yapacak.