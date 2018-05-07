Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Trabzonspor kâbustan uyanamıyor

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 38 karşılaşmada 14 beraberlik, 13 galibiyet ve 11 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor kâbustan uyanamıyor
Spor Toto Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak aldığı sonuçlarla taraftarını üzen Trabzonspor bu sezon kendi evinde kalesinde en çok gol gören 3 takımdan birisi. Ayrıca bordo mavili takım ligde oynadığı son 38 lig maçından da sadece 13'ünü kazandı.
 

BERABERLİKLERİ GALİBİYETTEN FAZLA 


Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 38 karşılaşmadan sadece 13'ünü galibiyetle kapattı. 14 beraberlik elde eden Karadeniz temsilcisi ayrıca 11 de mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, oynadığı 38 maçın 20'sini iç sahada oynarken bu karşılaşmalarda 8'er galibiyet ve mağlubiyet aldı. Ayrıca Karadeniz temsilcisi 4 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Bordo mavililer deplasmanda çıktığı 18 karşılaşmada ise 10 beraberlik, 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.  
 

İÇ SAHADA EN ÇOK GOL YİYEN 3 TAKIMDAN BİRİSİ


Trabzonspor bu sezon evinde oynadığı maçlarda da ligin en çok gol yiyen 3 takımdan biri durumunda. Ligde küme düşmeyi garantileyen ve ligin sonuna demir atan Kardemir Karabükspor iç sahada 34 gol yerken, 12'nci sırada bulunan Kasımpaşa ve Trabzonspor'un kalelerinde gördüğü gol sayısı ise 28. Trabzonspor, geçen sezon evinde oynadığı 17 maç sonunda kalesinde toplam 18 gol görmüş ve iç saha performansını 23 puanla 12'nci sırada tamamlamıştı. Bu sezon kendi evinde Aytemiz Alanyaspor'dan 4, Teleset Mobilya Akhisaspor'dan 6, Osmanlıspor'dan 3 ve Kasımpaşa'dan da 5 gol yiyen Trabzonspor, iç saha performanslarına bakıldığında ligde 26 puan topladı ve 9'uncu sırada yer alıyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Karşıyaka'dan kovuldu AEK'yı şampiyon yaptı: Mike Green

Karşıyaka'dan kovuldu AEK'yı şampiyon yaptı: Mike Green
Altınordu'da sözleşmeler sona eriyor

Altınordu'da sözleşmeler sona eriyor
Mustafa Denizli’den Altay yorumu

Mustafa Denizli’den Altay yorumu
Milli badmintoncular olimpiyat için kota puanı hedefliyor

Milli badmintoncular olimpiyat için kota puanı hedefliyor
Resmi açıklama geldi! Final Four'da favori Fenerbahçe

Resmi açıklama geldi! Final Four'da favori Fenerbahçe
Fenerbahçe, başladığından çok farklı

Fenerbahçe, başladığından çok farklı
Malatyasporlu Murat Yıldırım'ın acı günü

Malatyasporlu Murat Yıldırım'ın acı günü
1500 öğrencinin kupa coşkusu

1500 öğrencinin kupa coşkusu
Denizlispor'da Barış'tan veda

Denizlispor'da Barış'tan veda
Grandmedical Manisaspor'da belirsizlik

Grandmedical Manisaspor'da belirsizlik
Fenerbahçe Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda? Hangi şehirde oynanacak?

Fenerbahçe Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda? Hangi şehirde oynanacak?