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Trabzonspor - Kasımpaşa canlı anlatım

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor

05 Mayıs 2018, Cumartesi 20:37
Trabzonspor - Kasımpaşa canlı anlatım
Trabzonspor 2 - 5 Kasımpaşa

74.DK: Kasımpaşa farkı 3'e çıkarıyor

59.DK: Trezeguet inanılmaz bir gol attı! Kasımpaşa atağında İlhan'dan pası alan Trezeguet, ceza alanı dışından hafif sağ çaprazdan ayağının dışıyla müthiş bir vuruş yaptı ve topu adeta çatala yolladı

48.DK: Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Kucka'nın kafasından seken topu kale çizgisi önünde Novak tamamladı, fark bire indi

45.DK: İlk yarı sona erdi

45.DK: Mensah'ın müthiş ara pasıyla Trezeguet sağ kanattan ceza alanına sokuldu ve önünü açıp pasını çıkardı, gerilerden gelen Mensah tek vuruşla topu ağlara yolladı

22.DK: Serbest vuruşta Mensah kaleyi denedi, barajı çarpan topu kaleci Uğurcan son anda tokatladı. Dönen topu Trezeguet tamamladı



17.DK: Sol kanattan topu süren Burak Yılmaz, geriden gelen Novak'ı gördü. Novak topu alırken Veysel'i ekarte etti ve ceza alanı sol çaprazından karşı karşıya durumda vuruşunu yaptı, top kalecinin sağından ağlara gitti:

11.DK: Sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet'nin adrese teslim ortasına arka direkteki Diagne çok iyi yükseldi ve kafa vuruşunda top köşeden ağlara gitti

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

İLK 11'LER

Trabzonspor'un ilk 11'i: 

Uğurcan, Pereira, Hubocan, Okay, Novak, Onazi, Kucka, Jose Sosa, Olcay Şahan, Yusuf, Burak Yılmaz

Kasımpaşa'ın ilk 11'i: 

Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, İlhan, Mensah, Trezeguet, Diagne


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