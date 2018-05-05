Trabzonspor - Kasımpaşa canlı anlatım

Trabzonspor 2 - 5 Kasımpaşa
74.DK:
Kasımpaşa farkı 3'e çıkarıyor
59.DK:
Trezeguet inanılmaz bir gol attı! Kasımpaşa atağında İlhan'dan pası alan Trezeguet, ceza alanı dışından hafif sağ çaprazdan ayağının dışıyla müthiş bir vuruş yaptı ve topu adeta çatala yolladı
48.DK:
Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Kucka'nın kafasından seken topu kale çizgisi önünde Novak tamamladı, fark bire indi
45.DK:
İlk yarı sona erdi
45.DK:
Mensah'ın müthiş ara pasıyla Trezeguet sağ kanattan ceza alanına sokuldu ve önünü açıp pasını çıkardı, gerilerden gelen Mensah tek vuruşla topu ağlara yolladı
22.DK:
Serbest vuruşta Mensah kaleyi denedi, barajı çarpan topu kaleci Uğurcan son anda tokatladı. Dönen topu Trezeguet tamamladı
17.DK:
Sol kanattan topu süren Burak Yılmaz, geriden gelen Novak'ı gördü. Novak topu alırken Veysel'i ekarte etti ve ceza alanı sol çaprazından karşı karşıya durumda vuruşunu yaptı, top kalecinin sağından ağlara gitti:
11.DK:
Sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet'nin adrese teslim ortasına arka direkteki Diagne çok iyi yükseldi ve kafa vuruşunda top köşeden ağlara gitti
1.DK:
Maç başladı. Her iki takıma da başarılar
İLK 11'LER
Trabzonspor'un ilk 11'i:
Uğurcan, Pereira, Hubocan, Okay, Novak, Onazi, Kucka, Jose Sosa, Olcay Şahan, Yusuf, Burak Yılmaz
Kasımpaşa'ın ilk 11'i:
Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, İlhan, Mensah, Trezeguet, Diagne
Haber Merkezi