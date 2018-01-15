Trabzonspor Konyaspor karşısında tur peşinde

BURAK DIŞINDA İDEAL KADRO

Erdinç Şahin

Bu sezon hem lig hem de kupada yoluna devam etmek isteyen, ligin ikinci yarısının ilk maçında'u ağırlayacak. İlk maçta 1-0 mağlup olduğu rakibi karşısında turu geçen taraf olmak isteyen Bordo-Mavililer adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.Konya'da oynanan ilk maçta yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan teknik direktör'ın, bu maça ideal kadrosu ile çıkacağı öğrenildi.Sakatlığı nedeniyle'ın forma giyemeyeceği maçta hafif sakatlığı bulunan'nun ise forma giymesine bir engel bulunmadığı belirtildi.