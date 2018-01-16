Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Erdinç Şahin

'nda tur peşinde... Trabzonspor,son 16 turu rövanş maçında yarın Atiker Konyaspor ile sahasında karşılaşacak. İlk maçta deplasmanda rakibine 1-0 mağlup olan Trabzonspor, yarın rakibini eleyerek, çeyrek finale çıkmayı hedefliyor. Atiker Konyaspor ise Trabzon deplasmanında 1-0'lık avantajını korumak istiyor.’nda oynanacak karşılaşma’de başlayacak.'dan canlı yayınlanacak.Karadeniz ekibinde Antalya kampında sakatlık yaşayan Burak Yılmaz’ın Atiker Konyaspor karşısında riske edilmeyeceği belirtildi. Hafif sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu konusunda ise son bir değerlendirme yapılacağı, bu futbolcunun maçta forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.Trabzonspor’un Atiker Konyaspor maçına11’i ile çıkması bekleniyor.