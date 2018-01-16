Trabzonspor
, Türkiye Kupası
'nda tur peşinde... Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu rövanş maçında yarın Atiker Konyaspor ile sahasında karşılaşacak. İlk maçta deplasmanda rakibine 1-0 mağlup olan Trabzonspor, yarın rakibini eleyerek, çeyrek finale çıkmayı hedefliyor. Atiker Konyaspor ise Trabzon deplasmanında 1-0'lık avantajını korumak istiyor.
Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Medical Park Stadı
’nda oynanacak karşılaşma saat 18.00
’de başlayacak. ASPOR
'dan canlı yayınlanacak.
Karadeniz ekibinde Antalya kampında sakatlık yaşayan Burak Yılmaz’ın Atiker Konyaspor karşısında riske edilmeyeceği belirtildi. Hafif sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu konusunda ise son bir değerlendirme yapılacağı, bu futbolcunun maçta forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.
Trabzonspor’un Atiker Konyaspor maçına Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Kucka, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Rodallega
11’i ile çıkması bekleniyor.
Erdinç Şahin