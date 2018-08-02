Trabzonspor iki sezon önce Partizan formasıyla 26 gol atan son olarak Al Ahli'de oynayan ve takımdan ayrılan Leonardo Da Silva'ya kanca attı.

Bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldız her iki kanatta, forvet ve 10 numara pozisyonunda oynuyor. Piyasa değeri 3,9 milyon euro olan Leonardo Da Silva, Al Ahli formasıyla 19 maçta 10 gol kaydederken 6'da asist yaptı.

Öte yandan Fransa Lig 1 ekiplerinden Bordeaux kulübüde oyuncuyu çok istediği kaydedildi.