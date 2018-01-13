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Trabzonspor Loic Remy'yi bitiriyor

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Fransız forvet Loic Remy ile anlaşma sağladı.

Trabzonspor Loic Remy'yi bitiriyor
Trabzonspor'dan Loic Remy atağı geldi. Beinsports'ta yer alan habere göre Bordo Mavililer, hem Fransız forvet hem de kulübü Las Palmas'la anlaşma sağladı. 

İspanya La Liga'da bu sezon Las Palmas ile iyi bir performans sergileyen ve 12 lig maçında 5 gol kaydeden Remy için Bordo Mavili kulübün futbolcuya yıllık 1,9 milyon Euro, kulübü Las Palmas'a ise satın alma opsiyonlu bir buçuk yıllık kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. Görüşmelerde tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve transferin kısa süre içinde açıklanacağı gelen haberler arasında.

Fransa Milli Takım formasıyla 31 maça çıkan Remy, bu maçlarda ülkesi yedi gol kaydetti.
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