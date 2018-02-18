Trabzonspor-Medipol Başakşehir maç özeti

İKİNCİ YARI HIZLI BAŞLADI

Mehmet Nuri Turan

3. dakikada Arda’nın Epureanu’ya pasında topu kapan ve ceza sahasına giren Sosa’nın şutunda top yan ağlarda kaldı.16. dakikada Emre Belözoğlu’nun sol taraftan kullandığı korner atışında Attamah’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Onur’un sağından az farkla auta çıktı.22. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışında Arda Turan’ın kafa ile indirdiği topa Adebayor’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur’da kaldı.30. dakikada Edin Visca’nın ceza sahası sol çaprazından sert şutu kaleci Onur’dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.35. dakikada Edin Visca’nın sağdan ceza sahasına ortasında Adebayor’un kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 0-145. dakikada Onazi’nin pasında kale sahası önünde topu göğüsüyle yumuşatan Burak Yılmaz’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.51. dakikada Medipol Başakşehir Arda Turan ile iki net pozisyon yakaladı. İlk pozisyonda Mossoro’nun pasında ceza sahası sol çaprazında vuruşunda top Onur’dan döndü. Sonrasında sağ taraftan Edin Visca ceza sahasına ortasında Arda Turan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Onur, sol direk dibinden kornere çeldi.71. dakikada Massoro’nun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Edin Visca’nın vuruşunda top kaleci Onur’da kaldı.83. dakikada N’Doye’nin kafa ile indirdiği topa kale sahası içindeki Burak Yılmaz’ın kafa vuruşunu kaleci Volkan çıkardı.Adebayor (dk. 35) (Medipol Başakşehir)Çaicara, Massoro (Medipol Başakşehir), Okay (Trabzonspor)(Gökmen Şahin - Ozan Köse / İHA)