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Trabzonspor Moledo için resmi teklifi yaptı

Trabzonspor, Panathinaikos forması giyen Brezilyalı Moledo’nun transferi için 500 bin Euro’luk teklif yaptı.

Trabzonspor Moledo için resmi teklifi yaptı
Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da öncelik sol bek ve stoperde… Boca Juniors'a transfer olan Mas'ın yerine Antalyaspor'dan Sakıb Aytaç'ı isteyen teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetimin sunduğu alternatif isimleri de izliyor.

Çalımbay, stoper için Panathinaikos takımından Rodrigo Moledo'ya sıcak bakıyor. İlk girişimini yapan yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncu için Yunan kulübüne 500 bin Euro'luk bonservis bedeli önerdi.

Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle belli bir limiti aşamayan yönetimin bu teklifi Yunan kulübü tarafından reddedildi. Trabzonspor, yeni bir teklif için olanakları zorluyor.

Sabah

 


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