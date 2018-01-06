Trabzonspor Moledo için resmi teklifi yaptı

Erdinç Şahin

Transfer çalışmalarına devam eden'da öncelik sol bek ve stoperde…'a transfer olan'ın yerine'dan'ı isteyen teknik direktör, yönetimin sunduğu alternatif isimleri de izliyor.Çalımbay, stoper içintakımından'ya sıcak bakıyor. İlk girişimini yapan yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncu için Yunan kulübüne 500 bin Euro'luk bonservis bedeli önerdi.kriterleri nedeniyle belli bir limiti aşamayan yönetimin bu teklifikulübü tarafından reddedildi., yeni bir teklif için olanakları zorluyor.