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Trabzonspor, Novak’la anlaştı (Filip Novak kimdir?)

Trabzonspor, Süper Lig’in ikinci yarısının başlamasına kısa bir süre kala, sol bek transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Bordo-mavililerin Çek savunmacı Filip Novak ile anlaşmaya vardığı öğrenildi

Trabzonspor, Novak’la anlaştı (Filip Novak kimdir?)
Trabzonspor, Emmanuel Mas’ı Boca Juniors’a sattıktan sonra sol bek transferine hız vermişti. Bordo-mavililerin Danimarka’nın Midtjylland takımında forma giyen Filip Novak ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.


YARIN İMZA ATMASI BEKLENİYOR



Tecrübeli savunma oyuncunun yarın Türkiye’ye gelerek birkaç gün içinde resmi sözleşmeye imza atacağı gelen bilgiler arasında.
 

FILIP NOVAK KİMDİR?


2015 yılından beri Midtjylland'da forma giyen Novak, bu sezon Danimarka Ligi'nde forma giydiği 16 maçta 3 gol attı. Novak daha önce ülkesinde Zlin ve Jablonec takımlarında forma giymişti. 27 yaşındaki futbolcu, 12 kez Çek Milli Takımı'nın formasını giydi.
 


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