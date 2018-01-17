Trabzonspor, Novak’la anlaştı (Filip Novak kimdir?)



YARIN İMZA ATMASI BEKLENİYOR

FILIP NOVAK KİMDİR?

Haber Merkezi

Trabzonspor, Emmanuel Mas’ı Boca Juniors’a sattıktan sonra sol bek transferine hız vermişti. Bordo-mavililerin Danimarka’nın Midtjylland takımında forma giyen Filip Novak ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.Tecrübeli savunma oyuncunun yarın Türkiye’ye gelerek birkaç gün içinde resmi sözleşmeye imza atacağı gelen bilgiler arasında.2015 yılından beri Midtjylland'da forma giyen Novak, bu sezon Danimarka Ligi'nde forma giydiği 16 maçta 3 gol attı. Novak daha önce ülkesinde Zlin ve Jablonec takımlarında forma giymişti. 27 yaşındaki futbolcu, 12 kez Çek Milli Takımı'nın formasını giydi.