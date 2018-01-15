Trabzonspor Remy’ye kancayı taktı

`BURAK´IN GİTMESİ MÜMKÜN DEĞİL´

Erdinç Şahin

, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmandaile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi.Çalımbay, transferdeisimlerinin sorulması üzerine her iki oyuncunun gündemlerinde yer aldığını ancak alternatiflerinin de bulunduğunu ifade ederek bu konuda şunları söyledi:“Biz geldikten sonra oyuncu aradık. Hepsinin alternatif var. Neticede maddiyata geliyor. Her türlü bize uyacak oyuncu almamız gerekiyor.’tan sonra altında bir sürü isim var. Bakalım ikisi de olmazsa öbürlerine bakacağız. Çok kaliteli oyuncular bulduk ama bazılarını alma şansımız yok. Eğer kendi takımında oynayan oyuncuları alıyorsan çok büyük para vermek gerekiyor. Zor ama dediğimiz gibi yüzde yüz iki oyuncu almamız gerekiyor.”“Burak ile basın toplantısını yapmadan önce konuştuk. Cenk Tosun, Everton’a transfer oldu. Beşiktaş’ta çok güzel golleri var. Avrupa’da goller attı. Çok büyük teklif geldi, Everton’a gitti. Türkiye’nin en büyük golcülerinden biri Burak. Maç eksiğine rağmen çok gol attı, süper istikrar yakaladı. Teklif gelmesi normal. Bundan doğal bir şey yok. Ama bizim Burak’ı bırakmaya kesinlikle niyetimiz yok. Burak’a ihtiyacımız var. Buradan gitmesi mümkün değil.”