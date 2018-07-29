Trabzonspor- Samsunspor maç özeti

MAÇIN ÖZETİ

Trabzonspor, kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor ile oynadığı dostluk maçını 3-0 kazandı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın 63. dakikasında Trabzonspor öne geçti. Amiri’nin pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Pereira’nın vuruşunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak kaleci Furkan Köse’nin üzerinden filelere gitti: 1-0

72. dakikada Trabzonspor, 2. golü buldu. Bu kez Pereira’nın sağdan ortasında, yakın mesafede iyi yükselen Amiri, kafa vuruşuyla meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 2-0 89. dakikada Trabzonspor, bir gol daha buldu. Savunmadan kaptığı topla kaleci Furkan Köse ile karşı karşıya kalan Muhammet Beşir, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0 Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

TRABZON (AA)