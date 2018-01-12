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Trabzonspor Stevie Browning ile yollarını ayırdı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, ABD'li oyuncu Stevie Browning ile yollarını ayırdı

12 Ocak 2018, Cuma 19:30
Trabzonspor Stevie Browning ile yollarını ayırdı
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kadromuzda yedinci yabancı olarak bulunan Stevie Browning, yeterli süre alamaması nedeniyle takımımızdan izin istemiş, bu da tarafımızdan uygun görülmüştür." denildi.

Açıklamada, kulübe bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilen Browning'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.


HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Trabzonspor, ligin 15.haftasında deplasmanda Muratbey Uşak ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

14 Ocak Pazar günü saat 17.00’da başlayacak olan maçın hazırlıklarını Başantrenör Ozan Bulkaz yönetiminde sürdüren takım, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı.

Şut çalışması ile devam eden antrenman taktik çalışması ile son buldu.
 
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