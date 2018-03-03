Trabzonspor taktik çalıştı

Erdinç Şahin

'nde teknik direktöryönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden'nun yanı sıra dün yapılan antrenmanda ayağına darbe alan Abdülkadir Ömür'ün de tedbir amaçlı katılmadığı öğrenildi. Antrenmanda ısınma ve dar alanda pas çalışmalarının ardından taktik çalışma gerçekleştirildi.Bordo-mavililer yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.