Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın Abdülkadir Ömür ısrarı

SON 8 HAFTADA EN ÇOK FORMA GİYEN İSİM OLDU

5 GOLE KATKI SAĞLADI

KAMİL AHMET FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRDİ

Erdinç Şahin

’da geleceğinolarak gösterilen 18 yaşındakidöneminde ilk kez 11´de sahaya çıktığıkarşılaşmasının ardından formasını kaptırmadı.Bordo-mavili takımda ligin 9´uncu haftasında teknik direktör Rıza Çalımbay´ın göreve gelmesinin ardından ilk kez Süper Lig´in 15´inci haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta ilk 11´de forma şansı bulan 18 yaşındaki Abdülkadir Ömür, söz konusu karşılaşmadan sonra Trabzonspor´un ligde oynadığı tüm maçlarda ilk 11´de sahaya çıktı. Abdülkadir, Çalımbay´ın ise vazgeçmediği isimlerin başında yer aldı.18 yaşında olmasına rağmen bordo-mavili takımda en çok beğenilen isimlerden biri olan genç oyuncu, aralıksız ilk 11´de forma giydiği son 8 haftada kaleci Onur Recep Kıvrak ile birlikte en çok sahada kalan isim oldu. Sadece 16´ncı haftada oynanan Bursaspor maçının 90´ıncı dakikasında oyundan çıkan Abdülkadir, söz konusu periyotta 7 maçta da 90 dakika sahada kalmayı başardı.Abdülkadir Ömür, bu sezon Trabzonspor formasıyla Ziraat Türkiye Kupası´nda 3, Süper Lig´de ise 19 maçta forma giydi. Toplamda 22 maçta bin 423 dakika sahada kalan genç oyuncu, 1 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek 5 gole katkıda bulundu. Abdülkadir ayrıca bordo-mavililerde bu sezon Burak, Rodallega, Olcay ve Yusuf´tan sonra N´Doye ile birlikte gole en çok katkı sağlayan isim oldu.Bu arada Trabzonspor´da sezon başında takıma katılan ve bordo-mavili takımla ilk lig maçına 19´uncu haftadaki Fenerbahçe maçıyla çıkan sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi, eline geçen fırsatı iyi değerlendirdi. Söz konusu maçtan sonraki 3 karşılaşmaya da ilk 11´de başlayan 26 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir müsabakalarında ise sol bekte görev yaptı. 4 maçın tamamında da 90 dakika sahada kalan Kamil Ahmet´in ortaya koyduğu performans ise beğeni topladı.