Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, oyuncularına Beşiktaş'ı ezberletiyor

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay
yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Esteban, Mustafa Akbaş, Abdurrahim, Sosa, Burak ile Arda
katılmadı. Castillo
’nun ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi. Antrenmanda ısınma koşularının ardından pas, çabukluk ve taktik çalışması yapıldı.
RIZA ÇALIMBAY: BEŞİKTAŞ KANATLARDAN ALIP GİDİYOR
Antrenmanda taktik çalışma sırasında teknik direktör Rıza Çalımbay’ın sık sık oyunu durdurarak oyunculara uyarılarda bulunduğu görüldü. Beşiktaş maçının önemine vurgu yapan Çalımbay, rakiplerinin kanat organizasyonlarına dikkat çekerek, “Adam adama oynamayacağız. Beşiktaş’ı izledik. Kanatlardan alıp gidiyorlar. Biz alan savunması yapacağız. Bireysel baskı yapmayacağız” uyarılarında bulundu.
Erdinç Şahin