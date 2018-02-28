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Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, oyuncularına Beşiktaş'ı ezberletiyor

Süper Lig’in 24’üncü haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Trabzonspor, bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay da antrenmanlarda öğrencilerine sık sık uyarılarda bulundu.
 

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, oyuncularına Beşiktaş'ı ezberletiyor
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Esteban, Mustafa Akbaş, Abdurrahim, Sosa, Burak ile Arda katılmadı. Castillo’nun ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi. Antrenmanda ısınma koşularının ardından pas, çabukluk ve taktik çalışması yapıldı.
 

RIZA ÇALIMBAY: BEŞİKTAŞ KANATLARDAN ALIP GİDİYOR


Antrenmanda taktik çalışma sırasında teknik direktör Rıza Çalımbay’ın sık sık oyunu durdurarak oyunculara uyarılarda bulunduğu görüldü. Beşiktaş maçının önemine vurgu yapan Çalımbay, rakiplerinin kanat organizasyonlarına dikkat çekerek, “Adam adama oynamayacağız. Beşiktaş’ı izledik. Kanatlardan alıp gidiyorlar. Biz alan savunması yapacağız. Bireysel baskı yapmayacağız” uyarılarında bulundu.


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