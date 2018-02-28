Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, oyuncularına Beşiktaş'ı ezberletiyor

RIZA ÇALIMBAY: BEŞİKTAŞ KANATLARDAN ALIP GİDİYOR

Erdinç Şahin

yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam edenkatılmadı.’nun ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi. Antrenmanda ısınma koşularının ardından pas, çabukluk ve taktik çalışması yapıldı.Antrenmanda taktik çalışma sırasında teknik direktör Rıza Çalımbay’ın sık sık oyunu durdurarak oyunculara uyarılarda bulunduğu görüldü. Beşiktaş maçının önemine vurgu yapan Çalımbay, rakiplerinin kanat organizasyonlarına dikkat çekerek, “Adam adama oynamayacağız. Beşiktaş’ı izledik. Kanatlardan alıp gidiyorlar. Biz alan savunması yapacağız. Bireysel baskı yapmayacağız” uyarılarında bulundu.