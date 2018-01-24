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Trabzonspor Theo Bongonda'yla yollarını ayırdı

Trabzonspor'un sezon başında Celta Vigo'dan kiraladığı ancak beklediği verimi alamadığı Theo Bongonda'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

24 Ocak 2018, Çarşamba 19:02
Trabzonspor Theo Bongonda'yla yollarını ayırdı
İşte KAP'a yapılan açıklama;


RIZA ÇALIMBAY İSTEMEMİŞTİ


Theo Bongonda'yı kamp kadrosuna almayan Rıza Çalımbay, "Bongonda ve Volkan Şen, benim tasarrufumla yönetimimize verdiğimiz raporla ilgili kampa katılmadı.

Biliyorsunuz bir sıkıntı yaşıyorduk oynamayan oyuncularla ilgili; oynamayan oyuncular maalesef rahatsız oluyorlardı. O iki arkadaşımıza istediğimiz şekilde şans veremiyorduk. Ben de yönetime 'Oynayabilecekleri yere gidebilirler.' yönünde görüş belirttim, başkan da onay verdi." açıklamasını yapmıştı.


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