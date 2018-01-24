Trabzonspor Theo Bongonda'yla yollarını ayırdı



RIZA ÇALIMBAY İSTEMEMİŞTİ

Haber Merkezi

İşte KAP'a yapılan açıklama;Theo Bongonda'yı kamp kadrosuna almayan Rıza Çalımbay, "Bongonda ve Volkan Şen, benim tasarrufumla yönetimimize verdiğimiz raporla ilgili kampa katılmadı.Biliyorsunuz bir sıkıntı yaşıyorduk oynamayan oyuncularla ilgili; oynamayan oyuncular maalesef rahatsız oluyorlardı. O iki arkadaşımıza istediğimiz şekilde şans veremiyorduk. Ben de yönetime 'Oynayabilecekleri yere gidebilirler.' yönünde görüş belirttim, başkan da onay verdi." açıklamasını yapmıştı.