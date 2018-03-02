Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia'da bomba gelişme!

Sevilla
'dan bedelsiz olarak transfer olduğu Trabzonspor
'da yarım sezon forma giyen Stephane Mbia
, Ocak 2016'da Çin kulübü Hebei China Fortune
'a transfer olmuştu.
Ara transfer döneminde adı Galatasaray
'la da anılan Kamerunlu orta saha oyuncusu, 2 yıl top koşturduğu Çin Süper Ligi
'ndeki macerasının da sonuna geldi.
MBIA HANGİ TAKIMLA ANLAŞACAK?
Sosyal medya hesaplarından bir bildiri yayımlayan Mbia, kulübüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
Mbia
, kulübüyle harika iki yıl geçirdiğini belirttiği açıklamada takımına ve taraftarlara teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
Yıldız futbolcunun hangi takımla anlaşacağı ise belirsizliğini koruyor.
Erdinç Şahin