Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia'da bomba gelişme!

MBIA HANGİ TAKIMLA ANLAŞACAK?

Erdinç Şahin

'dan bedelsiz olarak transfer olduğu'da yarım sezon forma giyen, Ocak 2016'da Çin kulübü'a transfer olmuştu.Ara transfer döneminde adı'la da anılan Kamerunlu orta saha oyuncusu, 2 yıl top koşturduğu'ndeki macerasının da sonuna geldi.Sosyal medya hesaplarından bir bildiri yayımlayan Mbia, kulübüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu., kulübüyle harika iki yıl geçirdiğini belirttiği açıklamada takımına ve taraftarlara teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.Yıldız futbolcunun hangi takımla anlaşacağı ise belirsizliğini koruyor.